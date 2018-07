VIDEO Răzvan Cojanu a pierdut prin KO în faţa lui Luis Ortiz, alias „Real King Kong”

Meciul a avut loc sâmbătă, 28 iulie, la centrul Staples din Los Angeles, într-un eveniment prezentat de Premier Boxing Champions.





VIDEO credit: FVoley M&T A

FOTO Showtime Boxing



Răzvan Cojanu (28 de ani) este dublu deţinător al centurilor WBO şi WBO Asia Pacific la categoria grea. În calitate de amator a reprezentat România la Jeux de la Francophonie din 2009, câştigând o medalie de aur în divizia super-grea. El a reprezentat, de asemenea, România la Campionatele Europene, câştigând bronzul. Începând din aprilie 2017, Cojanu este clasat pe locul 78 ca fiind cel mai bun greu al lumii de către BoxRec şi pe locul 14 de către WBO şi are în prezent un raport de 50% knock-to-win.

Rezultate pentru Răzvan: 19 lupte, 16 victorii (din care 9 prin KO) şi 4 înfrângeri (cu cea în faţa lui Ortiz).

Cine este cubanezul supranumit “The Real King Kong”

Luis Ortiz (născut pe 29 martie 1979) este boxer profesionist şi are 1,91 m înălţime. A deţinut titlul interimar WBA din 2015 până în 2016 şi a provocat o singură dată pentru titlul de WBC greu în 2018. În calitate de amator, el a câştigat o medalie de argint la Campionatul Mondial de Box din 2005. Poreclit "King Kong", Ortiz este cunoscut pentru pumnul său puternic, dar şi pentru abilităţile sale de a „dansa” în ring.

Ortiz are un record greu de egalat, cel puţin în ţara sa. Are numai puţin de 343 de victorii la amatori şi doar 19 înfrângeri. Are 5 medalii cubaneze, prima câştigată în 2002. A fost membru de lungă durată al echipei naţionale cubaneze, fără a reuşi mari performanţe la nivel internaţional. În 2006, Ortiz a câştigat titlul naţional "Playa Giron" la 91 kg.

La profesionişti Ortiz are în palmares 31 de lupte, 28 de victorii (din care 25 prin KO) o înfrângere şi două egaluri.