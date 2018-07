VIDEO Povestea dramatică a bebeluşului paralizat bruscat de o asistentă. Mama sa l-a abandonat în spital

Un video filmat în Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte arată o asistentă care bruschează un copil paralizat, căruia îi dă să mănânce. Filmul a devenit în scurt timp viral, iar femeia va suporta rigorile legii. Între timp, s-a aflat şi povestea copilului care era bruscat de asistentă.

Micuţul a fost abandonat de mamă în spital, după ce femeia a suferit un accident, a născut mai devreme şi a aflat că copilul ei e paralizat. Cumplitul accident, pentru care şoferul nu a răspuns în niciun fel, a avut loc anul trecut, pe 4 iulie. Femeia mai avea doar o săptămână până la naştere, însă evenimentul i-a forţat pe medici să îl aducă pe lume pe băieţel mai devreme.

„Eram în nouă luni şi am avut un accident. L-am născut în aceeaşi zi şi medicii mi-au spus că e bolnav, că e din naştere. Poliţia a zis că eu sunt de vină. Eu am dat copilul, pentru că, Doamne fereşte, murea acasă. Am fost mereu la el, mai am un copil de 4 ani. Eu îl iubesc, dar nu pot avea grijă de el. Medicii mi-au spus că nu se mai face bine. Am zis să îl dau în grijă la asistent specializat, ca să aibă grijă de el”, a declarat Gheorghe Mihaela Cătălina (23 de ani), mama copilului.

Medicii au constatat atunci, după multiple analize, că micuţul suferă de epilepsie şi de tetrapareză spastică - o formă de paralizie cerebrală în care sunt afectate toate membrele în mod egal. Femeia îi acuză pe medici că nu i-au comunicat toate afecţiunile copilului.



„Doctora mi-a spus să mă mulţumesc că a dat maşina peste mine, pentru că altfel copilul murea dacă îl scoteam la termen. Am stat cu el o săptămână în spital, dar nimeni nu mi-a spus că e bolnav sau că are vreo afecţiune. De la spital au trecut în fişă că e aşa din naştere, dar de la RMN mi-au spus că copilul a fost lovit la cap”, a mai spus mama bebeluşului.

Pentru că are o condiţie modestă, familia băieţelului a decis, după nouă luni de creştere la domiciliu, că cel mai bine este să ceară protecţia specială din partea statului, dând în scris că renunţă la el. L-au dus la spital pe 18 aprilie şi l-au lăsat în grija medicilor.

FOTO: Bunica bebeluşului.

„Mi-au zis nişte vecine despre asistentă. Nu e normal să se poarte aşa cu el”, mai spune mama copilului.

Chiar şi-aşa, mama se duce periodic la spital cu pampers pentru cel mic. Ea şi soţul ei au fost îngroziţi când au văzut filmuleţul în care asistenta se poartă brutal cu cel mic, în vârstă de un an acum.

Se pare că tânăra este însărcinată în câteva luni. „E îngrozitor cum se poartă cu el. Eu am luat-o şi am dus-o la spital imediat după ce a fost lovită de maşină şi am dus-o la spital. Poliţia şi băiatul ăla au muşamalizat totul. Copilul nu respira şi nu mişca la naştere. Din lovitura aia, copilul a înghiţit lichid şi s-a lovit şi la cap. Noi ţineam la el, l-am îngrijit cât a stat acasă, dar nu mişca şi nu lua în greutate”, a spus bunica copilului.

„Ăştia nu mai sunt oameni să stea în spital. Am văzut cum îl lua şi îl trântea. Pentru el, orice lovitură îi poate fi fatală. Să îţi baţi joc de un copil bolnav e strigător la cer", spune unchiul copilului.

Pe fir a intrat şi Direcţia Pentru Protecţia Copilului Dâmboviţa, care, imediat ce copilului poate fi externat, îl va prelua şi îl va interna într-un centru de tratament.

„Copilul a fost internat de către părinţi din cauza problemelor medicale pe care le are. La momentul actul, copilul neceită îngrijire medicală specializată şi când va fi externabil, dacă părinţii nu vor să îl crească în familie, vom stabili o măsură de protecţie socială pentru el”, a declarat Andrei Dumitru, DGASPC Dâmboviţa - Telefonul copilului

Între timp, asistenta Popovici Simona Nicoleta este cercetată de Poliţie pentru săvârşirea infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului.

Între timp ea a fost concediată de Spital, iar oamenii legii o cercetează în stare de libertate. Pedeapsa pentru o astfel de faptă ajunge şi la 7 ani de închisoare.