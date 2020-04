VIDEO Paranghelie în noaptea de Înviere, la cimitir şi prin sat. „Aşa se întâmplă la Vizureşti. Ce coronavirus, bă?!” Cum au reacţionat romii când a venit Poliţia

Oamenii nu au respectat Ordonanţele Militare şi chiar luau în râs atât Jandarmeria Română cât şi Poliţia.

Totul s-a întâmplat în satul Vizureşti, din comuna dâmboviţeană Ciocăneşti.

Petrecăreţii au mers şi în cimitir şi le-au dat să bea răposaţilor, le-au pus muzică şi au plecat spre casă, cu muzica dată „în blană”, prin sat.

Totul a fost Live pe Facebook, dar nu s-au speriat că forţele de ordine vor veni. Până când au venit i-au culcat la pământ.

„Având în vedere imaginile video postate pe o retea de socializare, in cursul nopitii de 18 spre 19 aprilie, in care mai multe persoane dansează in spaţiul public, fiind incalcate prevederile impuse in perioada starii de urgenţă, Compartimentul Relatii Publice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita este abilitat sa comunice urmatoarele:

Politistii din cadrul Politiei Orasului Racari, sprijiniti de luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, s-au deplasat pe raza localitatii Vizuresti, unde au identificat persoanele în cauza. Au fost aplicate 6 sanctiuni contraventionale in valoare de 20.000 de lei pentru fiecare si o sanctiune in valoare de 10.000 de lei pentru nerespectarea restrictiilor de circulatie, conform Ordonantei Militare nr. 3/2020”, se arată într-un comunicat al IJP Dâmboviţa.