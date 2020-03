VIDEO Netflix a dezvăluit data apariţiei sezonului 4 al serialului The Last Kingdom

Netflix a anunţat că va lansa noul sezon duminică, 26 aprilie.

„În timp ce Edward şi Aethelflaed se concentrează asupra viitorului Mercia şi a visului tatălui lor de a avea o Anglie unită, Uhtred încearcă să-şi recupereze drepturile pierdute la naştere"

Edward este acum regele Wessex şi trebuie să întreţină tot ce a construit tatăl său. Sora sa, Aethelflaed, a avut întotdeauna o perspectivă diferită asupra invadatorilor vikingi faţă de fratele ei.

Amândoi vor trebui să încerce să treacă peste aceste neînţelegeri.

The Last Kingdom este un serial de televiziune istoric britanic de ficţiune bazat pe seria de romane The Saxon Stories, a lui Bernard Cornwell.

Prima serie de opt episoade a avut premiera pe 10 octombrie 2015 pe BBC America, iar pe BBC Two în Marea Britanie la 22 octombrie 2015.





VIDEO: Bătălia finală între vikingi şi saxoni / Erist / Youtube