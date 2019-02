VIDEO Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a trimis inspectorii de mediu la COS Târgovişte, în urma unei poluări masive

Graţiela Gavrilescu a precizat că a trimis inspectorii de mediu în control la Combinatul de Oţeluri Speciale (COS) Târgovişte. Mai mulţi cetăţeni au sesizat o poluare masivă a combinatului.

„Tocmai pentru că poluarea de la Combinatul de Oţeluri Speciale a fost „accidentală” la sfârşitul săptămânii trecute, respectiv duminică, am dat ordin Gărzii Judeţene de Mediu să meargă să facă control. Astăzi am fost special să văd dacă s-a încheiat controlul şi să mi se prezinte procesul-verbal de încheiere a controlului, să văd exact penalităţile, ţinând cont că societatea se află în insolvenţă. Următoarea monitorizare va fi făcută de Garda Naţională de Mediu şi lucrul acesta vă promit că o să se facă, pentru că eu ce am promis am şi făcut”, a declarat la Târgovişte, ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu.

Sursa VIDEO: MDI TV

COS Târgovişte se află în insolvenţă din anul 2013, iar în acest moment nu există un program de reorganizare, fiind în pericol de faliment.

Grupul Mechel a cumpărat din Fondul Proprietăţii de Stat alte patru combinate metalurgice care, după preluare, au fost aduse în stare de nefunctionare (Câmpia Turzii, Oţelul Roşu, Brăila şi Buzău).

Istoricul întrării în insolvenţă a COS Târgovişte: 1. La finalul lui 2012, Mechel opreşte activitatea , în acelaşi timp, ANAF trece la executarea silită împotriva COŞ Târgovişte pentru datorii de peste 10 milioane de euro. 2. În februarie 2013 a fost deschisă procedura generală a insolvenţei în vederea reorganizării, conform Încheierii de şedinţa din dată de 22.02.2013 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, Secţia a ÎI-a civilă de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 1906/120/2013. 3. După încetarea monitorizării post-privatizare, ruşii au început să preia din combinat tehnologie şi utilaje. Clauzele din contractul de privatizare prevăd că ruşii trebuiau să menţînă toate utiliajele şi instalaţiile pentru apărarea naţională la parametri normali. 4. Cu câteva zile înainte de Crăciunul anului 2012, activele de la Câmpia Turzii sunt puse gaj pentru un împrumut de 50 de milioane de euro. 5. Mechel primeşte banii împrumut de la un off-shore, parte a companiei mama, MECHEL INTERNAŢIONAL HOLDINGS, înregistrat în Elveţia. După doar două luni, Mechel anunţă vânzarea tuturor combinatelor româneşti , pentru 52 de euro. Cumpărătorul este societatea românească Invest Nikarom SRL, cu capital social de 99.000 de lei, şi cu sediul într-un apartament de trei camere din Bucureşti. În fapt, în spatele SRL-ului cu nume românesc sunt tot cetăţeni ruşi, apropiaţi Mechel. 6. Înainte de intrarea în insolvenţă este diminuată valoarea acţiunilor de 2500 ori, de la 2.5 lei/acţiune la 0.1 lei/ acţiune şi sunt opritre de la tranzacţionare. 7. Vânzarea combinatului de la Târgovişte a fost făcută cu patru zile înainte de a fi anunţată public. Pachetul de 86,6 la sută din acţiuni al Mechel Târgovişte este preluat Mazur Investments, un off-shore înfiinţat la Nicosia în iulie 2012. În aceeaşi zi, off-shore-ul cipriot şi, implicit combinatul, sunt preluate de SC Invest Nikarom SRL. Societatea e deţinută de ruşii Svetlana şi Oleg Chumachov, părinţii fostului reprezentant al Mechel în România, Olg Chumachova. 8. În 19 februarie 2013, ziua în care Mechel anunţată vânzarea către Invest Nikarom, COŞ Târgovişte a cerut Tribunalului Dâmboviţa, deschidererea procedurii insolvenţei. 9. Cu şase luni înainte de intrarea combinatului în insolvenţă, SILNEF îşi deschisese un punct de lucru la sediul combinatului. Ea are ,,de recuperat “ 50 de milioane de euro. SILNEF SRL a dezmembrat secţii din Rafo Oneşti, Tractorul Braşov, Rulmentul Braşov sau Nitramonia Fagăraş. Societatea este controlată de omul de afaceri Silviu Strejuţ, şi este cercetată de DNA într-un dosar de evaziune fiscală de peste un milion de euro prin comercializarea de fier vechi. Creanţă SILNEF este creată artificial, prin majorarea preţului la fierul vechi, mult peste preţul pieţei. 10. Invocând insolvenţă, Mechel obligă statul român să plătească salariile restante din fondul de garantare al salariilor. Mai mult , cere că tot statul român să plătească plăţile compensatorii însă au pierdut în instanţa şi au fost obligaţi să le plătească din fonduri proprii. 11.La COS Târgovişte procesul de demolare continuă. Acesta este Bilanţul ,, reorganizării “ COŞ Târgovişte: - Oţelăria electrică nr. 1 ( OE 1) – demolată în 2015; - Striper – Anexă OE 2 – demolată în 2015; - Laminorul degrosisor (LDS) – demolat în 2015 – 2016; - Fabrică de var – demolate 3 cuptoare din cele 4 , începând cu 2012; - Tragatoria de bare – descompletată parţial; - Forja de blocuri şi bare (FBB) – descompletată total, DIN 8 IANUARIE 2018 A ÎNCEPUT DEMOLAREA ACESTEI SECŢII, ŞI DEJA ESTE JUMĂTATE DEMOLATĂ ! - Fabrică de hirogen – demolată în 2012; - Fabrică de dolomită – dezafectată; - Secţia recondiţionare lingotiere ( HCL) – dezafectată ; - Depozitul de păcură – demolat în 2012; - Sector pregătire OE 2 –demolat în 2012; - Turnatoria mixtă – dezafectată în 2013;

