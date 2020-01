VIDEO Mai multe primării din Dâmboviţa, percheziţionate de Poliţia Economică. Au fost făcute şi reţineri

Multe dintre percheziţii au fost la sediile unor primarii şi ale unor instuituţii de învăţământ din Dâmboviţa. Poliţiştii au ridicat documente despre operaţiuni financiare asupra cărora planează suspiciunea de fraudă.

Anumite firme din Bolintin Vale, cu sedii în locuinţe învecinate, fără angajaţi şi care îşi ţineau actele în lădiţe de banane, au reuşit să obţină milioane de euro din lucrări cu instituţiile publice.

Anchetatorii arată că mai multe instituţii din ţară ar fi efectuat plata unor achiziţii fictive pentru mărfuri care nu ar fi intrat niciodată în patrimoniul instituţiei sau plata unor facturi pentru mărfuri supraevaluate, pentru care achiziţia era nejustificată, neexistând referate de necesitate sau recepţii ale mărfurilor achiziţionate.

Aceste achiziţii ar fi fost făcute de la diferite societăţi comerciale care nu au personal angajat, sunt administrate de aceleaşi persoane fizice, au sediul social şi domiciliul fiscal stabilite la adrese apropiate şi care au înregistrat venituri doar din încasări de la unităţi administrativ-teritoriale, instituţii de învăţământ şi alte instituţii.

În Dâmboviţa, poliţiştii au ridicat documente de la şcolile sau primăriile din Ciocăneşti, Ulieşti, Poiana, Potlogi, Hulubeşti, Corneşti şi Vulvana Pandele.

Edilul din Vulcana pandele recunoaşte că a încheiat contracte cu firma respectivă, însă susţine că totul a fost legal, achiziţiile facânduse pe SICAP.

„Eu am prezentat toate documentele pe care mi le-au solicitat, documente privind achiziţia cu una dintre firme. E vorba de achiziţii publice, care sunt suspecte, care ar fi fost făcute ilegal. Noi nu facem nicio achiziţie publică fără referat de necesitate şi fără să respectăm SICAP şi toate prevederile legale privind achiziţiile publice. Erau de origine romă, dar am văzut că pe SICAP preţul era destul de bun şi am zis că de ce să cheltui mai mult, prin alte firme şi m-au convins cu preţul”, a spus primarul.

În comuna Corneşti, din judeţul Dâmboviţa, primarul a cumpărat 19 bănci încă din anul 2016 cu una dintre firmele vizate. În comuna Hulubeşti fostul primar a investit sume importante pentru cumpărarea a sute de coşuri de gunoi, care între timp au fost transformate în ghiveci de flori.

Oamenii legii au descins în Olt, Vâlcea, Prahova, Dâmboviţa, Caraş-Severin, Călăraşi, Buzău, Ilfov, Brăila, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Timiş, Tulcea, Cluj, Dolj, Albă, Constanţa, Braşov, Argeş, Teleorman, Mehedinţi, Ialomiţa, Arad şi Giurgiu, precum şi în Bucureşti. 15 persoane au fost aduse la audieri. Acuziatiile aduse de ancehtatori sunt unele extrem de grave şir amend e văzut dacă se vor lua măsuri preventive în acest caz.

Potrivit anchetatorilor, primarii ar fi fraudat statul cu 2 mil. de €.

Cinci persoane, reţinute

Cinci persoane săltate de poliţiştii din Giurgiu, în urma celor peste 100 de percheziţii organizate au fost reţinute. Poliţiştii au emis, joi, pe numele lor ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore.

Astăzi vor fi duşi în faţa magistraţilor cu propuneri de arestare preventivă. Sursele noastre susţin că nu vor fi singurii care vor ajunge după gratii.