VIDEO Imagini cu capre negre surprinse în Munţii Bucegi. Explicaţia specialiştilor

Caprele au fost filmate de specialiştii Romsilva în Parcul Natural Bucegi. Vă prezentăm mai jos şi mesajul care însoţeşte filmuleţul de pe Facebook:

„Un grup de capre negre caută hrană sub stratul de zăpadă într-o zonă stâncoasă din Parcul Natural Bucegi. Filmarea a fost realizată de colegii noştri Valentin Bălan şi Răzvan Olteanu într-o acţiune de monitorizare. Fauna este permanent monitorizată de specialiştii.



Populaţia de capră neagră din Parcul Natural Bucegi este una dezvoltată, estimată de specialişti la circa 500 de exemplare. Caprele negre preferă în iernile grele versanţii înclinaţi, cu stâncărie, de pe care cade zăpada. Aici găsesc hrana şi se adăpostesc de prădători, în special râşii.



Iarba uscată este uşor descoperită de sub stratul de zăpadă, în aceste zone caprele negre găsind şi muşchi, licheni sau cetină de molid. Capra Neagră are habitatul în zonele stâncoase montane din Europa. Graţie musculaturii foarte dezvoltate şi a copitelor despicate, capra neagră se poate deplasa cu uşurinţă în zone stâncoase, inaccesibile altor specii, unde-şi procură hrana şi se refugiază din faţa prădătorilor.



Parcul Natural Bucegi, situat în centrul ţării, unul din cele 22 de parcuri administrate de Regia Naţională a #Pădurilor – #Romsilva, are o suprafaţă de peste 32.000 de hectare, din care aproape 21.500 de hectare sunt #păduri. Pe raza parcului sunt amenajate 52 de trasee turistice pe patru magistrale care străbat întregul parc, marcate cu benzi roşii, galbene şi albastre şi cruce albastră.



Credit video: Valentin Bălan şi Răzvan Olteanu, Parcul Natural Bucegi“.

