VIDEO Hoţii care au spart casa generalului MAI, din Dâmboviţa, au fost arestaţi. Unde se pregăteau să fugă cei patru bărbaţi

Poliţia oraşului Răcari a fost sesizată sâmbătă după-amiază cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns într-o locuinţă situată pe raza localităţii dâmboviţene Tărtăşeşti, fiind vorba de casa generalului Toma Zaharia. La momentul spargerii, generalul era plecat la parastasul tatălui său.

„Au fost la parastasul tatălui meu. Când am ajuns acasă, am constatat că un geam era spart. Am aşteptat să vină Poliţia. Câteva camere erau răvăşite complet. Altceva nu aveau ce să sustragă, decât câteva bijuterii şi trei ceasuri vechi. E un şoc pentru că, de 15 ani de când am ieşit la pensie, nu mi-am imaginat că ziua în amiaza mare se pot comite asemenea fapte”, a spus Toma Zaharia, pentru Antena 3.

Aveau biletele de avion pregătite

Cei patru bărbaţi, acuzaţi că au spart casa unui general MAI, au fost arestaţi preventiv, duminică seara, pentru 30 de zile.

Autorii au fost prinşi la câteva ore după spargere, având asupra lor bilete de avion cu destinaţia Portugalia.

VIDEO: MDI TV

Bărbaţii care sunt acuzaţi că au spart casa generalului au fost depistaţi la scurt timp după comiterea faptei pe raza municipiului Bucureşti, iar asupra lor au fost găsite bunurile sustrase din casa generalului Toma Zaharia, respective bijuterii din aur, ceasuri de damă şi bărbăteşti şi bani.