VIDEO Emil Săndoi, după meciul pierdut de Chindia cu Hermannstadt: „Adversarul, fără ocazii foarte clare”

"Este un rezultat nedrept, cred că am făcut multe "cadouri". Îmi pare rău pentru efortul pe care l-au depus băieţii. Am început foarte bine jocul, apoi Diaz s-a accidentat, iar în rest cred că am plătit tribut lipsei de experienţă şi omogenitate de la echipă.





Mă aşteptam să apară fluctuaţii de acest fel. Am avut câteva situaţii clare de a marca, Daniel Popa singur cu portarul, la fel Marco Dulca sau Yameogo, noi nu am înscris din aceste situaţii, iar adversarul, fără ocazii foarte clare, a scos lovitura de la 11 metri, încă o lovitură liberă din care a marcat, plus golul din final.





Un rezultat de egalitate ar fi fost mai corect faţă de cum s-au derulat lucrurile în teren", a declarat Săndoi, la finalul partidei.