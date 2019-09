VIDEO Curs de autoapărare pentru femei, înfiinţat de un campion mondial la karate după cazul Caracal

„La numărul 112 se răspunde, în general, bine, însă durează câteva secunde în care trebuie să explici că eşti atacat. Dacă agresiunea are loc pe stradă, trecătorii se opresc, în 99% din cazuri, pe trotuarul celălalt şi se uită curioşi, prefăcându-se indignaţi. Rugăciunea, funcţionează şi ea doar dacă aici e altă poveste! După atât de multe cazuri înfiorătoare, cred că este timpul ca fiecare dintre noi, în special doamnele şi domnişoarele - mai expuse brutalităţilor de tot felul, să învăţăm să ne apărăm pe noi înşine. Suntem singurii pe care putem conta total în cazul unui necaz”, spune Vasile Lupaşc.

„Un curs de autoapărare eu nu am întâlnit”

Acesta adaugă că femeile vor învăţa tehnici speciale care le vor ajuta să scape din mâinile agresorilor.

„A fost o cerere a publicului, mai ales cu mediatizatul caz de la Caracal. Acest curs l-am predat şi în Irlanda şi în Canada, unde ţările sunt cumva conştiente că aceste lucruri se pot întâmpla. Este pentru prima dată când îl predau în România pentru că foarte mulţi mi-au cerut. Un curs de autoapărare eu nu am întâlnit. Am întâlnit cursuri de arte marţiale, care sunt foarte bune, dar nu poţi cere unui om care vine o singură oră, după program, să înveţe o artă marţială şi atunci am selectat din aceste arte marţiale loviturile cele mai simple şi procedeele cele mai simple, care să îţi permită, în cazul unui atac, să scapi cât mai uşor. Vârsta ajută, contează să fii adult, dar şi copiii pot învăţa lucruri importante. Principalul sfat în cazul unui atac e să nu îţi pierzi firea”, mai spune Vasile Lupaşc.

Campionul mondial adaugă că stăpânirea de sine contează mult mai mult decât cunoaşterea unei arte marţiale.

„Chiar dacă nu ştii o artă marţială şi ţi-ai pierdut firea, eşti victimă. Pe de altă parte, dacă nu ai pregătire, dar ai o atitudine fermă, poţi să scapi uşor. Un atacator nu are nevoie de spectacol, îşi caută victime slabe pentru că sunt laşi. Atunci când atacă ei nu au niciun plan de autoapărare şi la primul semn de ripostă au plecat”, crede el.

Tinerele participante au avut ocazia să îl cunoască şi pe vestitul sensei Florentin Marinescu, venit special din Capitală pentru lansarea cursului de autoapărare.

„În legătură cu aceste pericole, deşi le considerăm accidentale, prin dramatsimul şi proporţiile lor, ne dăm seama că copiii noştri trebuie să fie pregătiţi să facă faţă unor situaţii conjncturale, în care ar putea să fie victimizaţi, să fie victime. Vorbim de agresiunile de tâlhărie, de viol sau moarte. Un astfel de curs le va ajuta foarte mult pe fetiţe, pentru că în primul rând îşi educă curajul, stima de sine, alungă componenta emoţională, timiditatea, fiind pregătite pentru o societate a viitorului, care este o societate a competiţiei, contradictorie, deseori confllictuală şi pe care trebuie să o domine”, spune Tudorel Butoi, unul dintre cei mai importanţi criminalişti din România.

Pe de altă parte, tehnicile de luptă trebuie sudate la pachet cu o educaţie de fier, crede Florentin Marinescu, preşedintele Federaţiei Române de Arte Marţiale.

Totul este educaţie. Trebuie să ne întoarcem către educaţia asta care se face cu instructori. Noi avem foarte mulţi antrenori în partea sportivă a artelor mariţale. Etse o chestiune care funcţioneză bine pe partea sportivă, pentru că apar medalii. Partea cealaltă, de autoapărare şi pregătire militară este deosebită şi ea trebuie făcută cu oameni care sunt pregătiţi pentru treaba asta. Autoapărarea este puţin mai complicată. Înseamnă şi felul în care te comporţi, nu numai tehnica pe care o inveţi. Tehnica se învaţă. Problema este legată de comportamentul pe care îlavem în fiecare clipă în viaţă. Atât timp cât stăm cu telefonul în mână şi umblăm pe stradă sau în altă parte, nu o să fim niciodată capabili să ne autoapărăm, pentru că nu se poate. Partea tehnică, fără componenta cealaltă interioară, nu există. Ar trebui ca tot ceea ce se discută”, adaugă Florentin Marinescu, preşedintele Federaţiei Române de Arte Marţiale.

