UPDATE VIDEO El este autorul odioasei crime din Ulmi. Şi-a ucis un apropiat cu 10 lovituri de topor, după care a sunat la 112. Autorul a fost arestat preventiv

UPDATE: Faţă de bărbatul cercetat de comiterea infracţiunii de omor a fost luată măsură arestării preventive pentru 30 de zile.

Bărbatul de 59 de ani îl ajuta la tăiat lemne în curte pe bătrânul de 80 de ani. Nu se ştie de la ce a izbucnit scandalul însă, potrivit Poliţiei, fapta s-ar fi comis pe fondul consumului de alcool.

Victima era căsătorită şi avea trei copii. La acest moment, autorul are calitatea de inculpat, aflându-se în stare de reţinere.

„Unii spun că s-au întâlnit ieri şi le-a spus că se va duce din nou la bătrân, să taie lemne. Mă rugase pe mine autorul să mă duc să îi tai lemne cu drujba, dar nu am vrut. Zice că s-ar fi dus p-acolo, s-or fi certat şi i-a dat cu toporul în cap. Nu ştiu de la ce. El muncea la omul acela în curte. Ieri a venit la mine, am avut nişte lemne şi m-a ajutat ca să le pun unde trebuie. A plecat pe la ora 10 de la mine şi zicea că se duce la Zărneşti că are cineve nişte lemne de tăiat. Când a plecat de la mine i-am dat trei ouă, o bucată de şuncă şi un carnat, o pâine şi a plecat acasă. Nu ştiu ce s-a întâmplat, cică l-a omorât ăla cu toporul, are 80 de ani”, spune un vecin al autorului.

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa. Pentru fapta comisă, bătrânul riscă ani grie de închisoare.

