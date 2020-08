VIDEO Aproape ireal. Şofer rămas fără permis din cauza băuturii, venit la examinare ameţit bine: „Beat l-am pierdut, beat vreau să îl iau înapoi”

Totul s-a întâmplat, miercuri, în Târgovişte. Un bărbat în vârstă de 40 de ani, care a trecut cu bine de proba teoretică, a dat cu bâta-n baltă la proba practică.





A venit beat la examen, în condiţiile în care în maşină se aflau instructorul său şi poliţistul examinator, care, pe deasupra, este şi şeful Serviciului de examinare. „Elevul” a mers pe premisa: „beat l-am pierdut, beat vreau să îl iau înapoi”.

Instructorul său auto spune că nu l-a simţit că este beat, pentru că avea mască.

Viitorii şoferi au spus că oamenii legii ar trebui să îi interzică să mai obţină vreodată permisul de conducere unui asemenea şofer.

Şeful Serviciului de exameninare spune că a anunţat Serviciul Rutier şi că bărbatul avea 1,01 alcoolemie.



„Astăzi, 12 august, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte au fost sesizaţi prin numărul pentru apeluri de urgenţă 112, de un bărbat, examinator în cadrul SRPCIV Dâmboviţa, cu privire la faptul că are suspiciuni ca un bărbat, aflat în procesul de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, se află sub influenţa băuturilor alcoolice. Cel în cauză a fost condus la spital în vederea prelevării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii cu exactitate a imbibaţiei alcoolice. De asemenea, în cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal şi vor efectua cercetari sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, faptă prevăzută de art 336 din Codul Penal”, se arată într-un comunicat al IPJ Dâmboviţa.