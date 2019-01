VIDEO Adina şi Costel, roboţii pe care elevii din Târgovişte vor să îi facă celebri în Detroit: „Suntem ca o familie“

Echipa „Under Constraction” din Târgovişte, formată din elevi de la clasele V-XI de la Colegiul Naţional „Constantin Carabella” şi Liceul Nr 2 - Voievodul Mircea, participă, pentru al treilea an consecutiv, la competitia de robotică „First Tech Challenge” implementat în România de Asociaţia „Naţie Prin Educaţie” şi cărei finală va avea loc la Detroit, SUA, în această primăvară.

Elevii au construit roboţii Adina şi Costel. Aceştia sunt capabili să evite obstacolele prin senzorii pe care îi au şi chiar să evite un obiect care vine înspre ei în mişcare.







„Este a treia ediţie a First Tech Challange. Eu am înfiinţat şi a doua echipă şi o fac şi pe a treia la Colegiul Carabella. Lucrăm într-o sală la subsolul Colegiului Carabella. Ne descurcăm destul de greu pentru că cheltuielile sunt mari, iar fondurile puţine. Sunt 17 elevi cu care dezvoltăm mai multe proiecte. Lucrăm împreună. Suntem ca o familie, am ajuns la un alt nivel”, spune Haralambie Riza, profesor de informatică.

CE TREBUIE SĂ FACĂ ROBOŢII

„Competiţia în sine are o temă. Noi trebuie să construim roboţi care trebuie să îndeplinească acele cerinţe. Este o parte de autonomie, în care robotul necntrolat de nimeni, cu un program încărcat pe telefon, încearcă să rezolve cât mai multe dintre provocările de acolo în 30 de secunde. După acest timp, urmeză perioada de driver control. Doi copii preiau două joystick-uri legate la un telefon şi controlează pe wi-fi direct robotul. Se joacă în alianţe de două echipe contra două echipe. La final câştigă alianţa cu cel mai mare punctaj. Se face un clasament. Noi trebuie să facem roboţi care trebuie să adune nici bile, nişte cuburi pe care să le pună într-un suport”, mai spune cadrul didactic.



„La începutul lui februarie avem un demonstrativ la Bucureşti, apoi la începutul lui martie este faza regională, unde ne batem cu echipele grele pe zona Muntenia, aici fiind cele mai bune. De aici trebuie să ne calificăm la faza naţională şi acolo, dacă avem rezultate bune, ne calificăm la internaţionale. Sunt 145 de echipe din ţară. Sperăm să ne calificăm. Acum doi ani am fost alianţa câştigătoare, dar am rămas acasă pentru că nu au fost locuri suficiente. Alianţa câştigătoare a fost alcătuită din trei echipe. A plecat doar căpitanul de alianţă”, a adăugat profesorul Riza.

Miza cea mare însă este unitatea copiilor şi educarea lor în construcţia de roboţi. „Încercăm să îi învăţăm de mici să facă roboţi. Este un proiect cu bătaie lungă, să ne creştem copiii de mici şi să îi învăţăm ce trebuie. Cei mici au vârste de la clasa a V-a şi până la a VII-a”, mai spune cadrul didactic. Cei doi profesori coordonatori ai celor două exhipe sunt Riza Haralambie (profesor de informatică) şi Riza Monica (profesor de informatică).