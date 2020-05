VIDEO Accident spectaculos, cu un bolid 4x4. A distrus două garduri şi s-a oprit într-o casă

Tânărul de doar 18 ani, care îşi luase permisul de puţin timp, se afla la volanul unui bolid Mercedes, de teren.

La un moment dat a pierdut controlul volanului şi a dărâmat două garduri cu tot cu stâlpii de fier. S-a rostogolit de mai multe ori şi s-a oprit în casă. Accidentul a avut loc în Găeşti.

„Eram în casă, am auzit doar o bubuitură. Am ieşit pe balcon şi am crezut că a căzut acoperişul. Apoi am ieşit pe balcon şi am văzut fundul maşinii, răsturnată. Am ieşit doar să văd dacă sunt copii în regulă, am sunat imediat la 112. Şoferul era în maşină, conştient. A avut viteză, dacă vă uitaţi că sunt 10 stâli de fier puşi la pământ şi două garduri dărâmate, vă daţi seama”, ne-a spus proprietara casei.

Tânărul şofer a scăpat cu viaţă, dar este rănit. El a fost internat pentru tratament la spitalul din Găeşti.