Viaţa de actor păpuşar: „Dacă nu le-ai captat atenţia de la început, cei mici te-au taxat imediat”

„Iniţial mi-am început viaţa asta artistică cu spectacole pentru tineret, însemnând muzică, poezie şi umor. Era cam aşa prin '85-'86. Apoi, cam prin '88 am început cu păpuşile, la Casa Tineretului, unde am început cu spectacole pentru copii. De atunci, aproape numai asta am făcut. Fac de drag ceea ce fac: teatru pentru păpuşi şi muzică pentru copii. Am colaborat foarte mult cu Victor Mihalache la secţia pentru copii, apoi cu Teatrul Tony Bulandra, dar am revenit în trupa lui Mihalache, cu Teatrul „Junior” şi cu „Ceata lui Zâmbilici”. Fac teatru pentru copii cu vârste de la 4 ani în sus”, spune Costin Butăroiu.

Actorul păpuşar este de părere că cei mici sunt publicul cel mai dificil. „Copilul este o categorie de public care te judecă pe loc. Dacă ai început piesa şi nu le-ai captat atenţia, încep să vorbească, se fâşnesc şi i-ai pierdut. Ca adult, dacă o piesă nu te-a atras, taci din gură, urmăreşti piesa până la capăt, dar cei mici te-au taxat imediat. Imediat se face gălăgie în sală şi nu e ok”, spune Costin Butăroiu.

Joaca ne ţine tineri

Actorul însărcinat cu distracţia celor mici spune că şi adulţii au nevoie de joacă, nu doar copiii.

„Mi-a plăcut întotdeauna să mă joc. Am crezut că chestia asta te poate ţine tânăr. Am vrut să fiu în lumea poveştilor, să fiu Făt Frumos, Scufiţa, orice. Poţi fi oricine. Avem nevoie şi noi, adulţii, să ne jucăm şi să evadăm din cotidian. Am făcut teatru de păpuşi la Casa Tineretului cu Victor Mihalache, cu Gabriel Apostol, Viorel Dincă. Mai târziu am colaborat cu Dan Ţopa la Teatrul Neghiniţă. De câteva ori trupele s-au reunit şi am jucat în aceeaşi trupă, de multe ori”, mai spune el.









Costin Btăroiu a jucat în spectacole precum „Capra cu trei iezi”, „Albă-ca-Zăpada şi cei şapte pitici”, „Vasilache şi Mărioara”, „Morcoveaţă”, „Till Eulenspiegel” şi „Pinocchio”.

„Piesele nu sunt grele, pentru că ceea ce faci, faci cu drag. Ne jucăm cu păpuşile, cum să fie greu? Poate, mânuind anumite păpuşi sau marionete, stând cu mâinile ridicate, aplecat, dar astea trec. Toate poveştile prind atât la cei mici, cât şi la cei mari. Hansel şi Gretel, Pinchio, Capra cu trei iezi, Năzdrăvăniile lui Păcală, toate sunt de succes şi rămân peste ani la fel”, explică el.









Acesta crede că de când au crescut salariile în domeniul teatral artiştii artiştii se simt mult mai apreciaţi. „Din punctul ăsta de vedere este bine. Poţi face şi alte colaborări pe lângă un salariul fix. Este alergătură, dar se poate câştiga mult mai bine decât acum 10-15 ani. Publicul pentru secţia de copii pentru care ani la rând am jucat este acelaşi. Poate un pic mai pretenţios pentru că văd la televizor fel şi fel de filme pentru copii, desene animale mult mai agreisive decât poveştile clasice, dar asta nu înseamnă că şi noi, în scenă, vom pune aşa ceva. Sunt atraşi şi de poveştile clasice”, mai spune Butăroiu.

De la păpuşi, în serial dramatic despre război

Costin Butăroiu s-a născut la Târgovişte. De curând, a fost cooptat în distribuţia serialului "În spatele frontului", produs de Televiziunea Română, în colaborare cu Ministrul Culturii.

„Am rămas şi eu plăcut suprins de asta. În vară am primit un telefon de la TVR 1 şi mi s-a propus să joc în acest serial - documentar, „În spatele fronului”. Am avut rolul unui francez ce în timpul războiului îi ajuta pe prizonierii care au trăit momente de groază în perioada prizonieratului. Eu îi ajutam dându-le hrană etc”, spune el.

Seria de documentare „În spatele frontului” aduce în prim plan situaţii şi întâmplări mai puţin cunoscute, petrecute în timpul Primului Război Mondial. Serialul docu-dramă se difuzează din 4 noiembrie, duminica, de la ora 19.00, pe TVR 1.



























