Urşii de la Grădina Zoologică din Târgovişte, răsfăţaţi pe timpul caniculei: „Au tot ceea ce le trebuie”

Toate condiţiile sunt îndeplinite în cea mai veche grădină zoo din ţară. Animalele au tot ce le trebuie, inclusiv o piscină în care se pot scălda.



„La Zoo Târgovişte, urşii au tot ce le trebuie. Noi încercăm să aducem un aport sportiv în dieta animalelor blănoase. La zoo Târgovişte avem patru femele şi un mascul. Ei se bucură de un amplasament de aproximativ 1.800 de mp. În exterior, în habitatul natural, urşii au început să coboare din munte şi după alimente, pentru că nu mai găsesc în pădure. Un alt motiv este că efectivul urşilor este unul în creştere şi încep să migreze şi în zonele populate”, spune Florina Pârvescu, director Zoo Târgovişte.

De câteva zile este panică în două localităţi din Dâmboviţa, situate la câmpie, din cauza apariţiei unor urşi.





Autorităţile i-au anunţat pe oameni să fie precauţi, iar specialiştii spun că există o legătură între „plimbările” urşilor în zonele locuite şi seceta instalată de ceva timp în ţară.

Urşi ZOO Târgovişte. FOTO: CS.

Specialiştii spun că fiarele nu mai au apă în păduri şi nici hrană, aşa că se duc înspre casele oamenilor.

Localnicii din comunele dâmboviţene Corneşti şi Finta au fost avertizaţi de administraţiile locale să fie precauţi, întrucât ursul a fost zărit foarte aproape de case. Primăriile îi sfătuiesc pe săteni să-şi ţină animalele domestice închise pe timp de noapte şi nu se ducă în păduri.

„Vorba este că dacă are pui e mai periculoasă ursoaica, mai agitată, nu poţi să te apropii. Nu am mai plecat la pădure, Nici cu animale, care are, nu s-a mai dus în partea aia, înspre pădure”, spun un localnic din Finta.



Urşi ZOO Târgovişte. FOTO: CS.

Urşi ZOO Târgovişte. FOTO: CS.

Urşi ZOO Târgovişte. FOTO: CS.

Atât Corneşti cât şi Finta sunt localităţi situate la câmpie, departe de zonele montane, ceea ce înseamnă că urşii sunt în căutare de hrană şi de apă, spun specialiştii.

„Animalele sălbatice, în momentul în care este foarte cald, preferă să stea la umbră, să stea ascunse, retrase, dar pe parcursul nopţii încep să caute hrană. Au şi ele nevoie de apă. Atunci când este foarte cald caută apă şi în cursul zilei şi atunci când este foarte înfometat are tendinţa să caute hrană şi în cursul zilei”, spune medicul veterinar Cosmin Mateescu.