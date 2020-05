Un nou deces înregistrat la Răcari. O femeie de 82 ani, provenită din centrul de bătrâni, a fost răpusă de COVID

Potrivit autorităţilor medicale, femeie avea comorbidităţi multiple: DZ tip II, FiA paroxistica, HTA, boala Alzheimer.

Ea a primit confirmarea pozitivării în data de 21.04.2020, iar la 10.05.2020 a murit. Acesta este cel de-al treilea deces înregistrat la Răcari.

„O colegă a fost operată din cauza unor afecţiuni ale stomacului. Initial pozitiva, astazi s-a confirmat al doilea test negativ. Organismul, Medicii, Dumnezeu! In egala masura. Multă sanatate echipei medicale. Ramân internati in Spitalul de Boli Infectioase Târgiviste 9 beneficiari si 3 colegi, iar in Spitalul Pucioasa 7 beneficiari si 10 colegi! Din fericire lipsesc simptomele. Sunt 17 beneficiari, 13 colegi si un pacient declaraţi vindecaţi. Astăzi în centru sunt 32 de beneficiari şi 13 colegi. S-a efectuat schimbul de tură fără incidente”, a scris, pe Facebook, primarul oraşuui Răcari, Marius Caraveţeanu.

147 persoane bolnave în Dâmboviţa

„În cadrul acţiunilor, au fost desfăşurate misiuni pentru introducerea în carantina a 5 persoane sosite din zone de risc. Totodată, au fost efectuate 341 de verificări ale persoanelor aflate în izolare la domiciliu. În continuare, dispozitivul de ordine si siguranţă publică va acţiona pentru prevenirea şi limitarea răspândirii noului Coronavirus (COVID-19), dar si pentru a preveni şi combate ilegalităţile de orice fel”, se arată într-un comunicat al Prefecturii Dâmboviţa.

Conform situaţiei DSP Dâmboviţa, la momentul acesta, în judeţ:

- se află în izolare la domiciliu 241 persoane asimptomatice;

- se află în carantină instituţionalizată 177 persoane;

- persoane confirmate cu COVID-19, în total, 147 persoane;

- persoane vindecate 46;

- persoane decedate de la debutul pandemiei 8.