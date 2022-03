Un hotel din Staţiunea Padina-Peştera angajează refugiaţi ucraineni

Campania de sprijinire a refugiaţilor ucraineni să se integreze în România, continuă. Pe lângă acţiunea Ministerului Educaţiei care a semnat un ordin care face posibilă înscrierea copiilor refugiaţi din Ucraina în sistemul de învăţământ românesc , unii patroni români caută acum forţă de muncă din rândul refugiaţilor.

Hotelul Peştera din Staţiunea Padina - Peştera, din Munţii Bcuegi, anunţă că va angaja cetăţeni ucraineni ce au calificării în domeniul Horeca.

„Eşti cetatean al Ucrainei, ai o calificare in domeniul HORECA si vrei sa te angajezi in Romania? Hotel Peştera îţi oferă un loc de muncă. Trimite-ne un email la info@pestera.ro”, este mesajul postat uniăţii de cazare postat pe reţelel de socializare.





Mesajul este şi limbile rusă şi engleză: „Ви громадянин України, маєте кваліфікацію в галузі HORECA і бажаєте влаштуватися на роботу в Румунію? Готель Peştera пропонує вам роботу. Надішліть нам електронного листа на адресу info@pestera.ro. If you are Ukrainian citizen and have experience in HORECA, we are looking for you. Hotel Peştera is hiring now. Contact us via email at info@pestera.ro”.

Vă recomandăm să citiţi şi: