Un fost jandarm din trupele de intervenţie a ajuns spaima unui întreg sat: „Toţi locuitorii din Catanele sunt terorizaţi“ VIDEO

După ce, ani de zile a vegheat la respectarea legii, ca jandarm, acum a ajuns să ameninţe oamenii cu moartea şi chiar să atace. Individul, în vârstă de 35 de ani, este considerat periculos de săteni, pentru că a avut pregătire în Jandarmerie, iar când bea se ceartă cu toată lumea. Recent l-a ameninţat cu moartea pe primarul Radu Nicolae Georgescu, din Gura Foii.



Fostul jandarm nu este la prima faptă de acest gen. În urmă cu doi ani, a făcut un scandal monstru la poarta edilului.

„Acum doi ani a vrut să intre peste noi în casă, a spart şi poarta. Într-un final am reuşit să îl facem să plece. Stând de vorbă cu el am ajuns la o înţelegere să nu mai bea, să nu mai facă. L-am crezut pe cuvânt. Acum, din senin, a început să mă ameninţe cu moartea, fără să îi fac absolut nimic. Nici nu ştiam că a venit acasă, practic aşa am aflat, pe Facebook. Totul a început de la o închiriere pe care a făcut-o Consiliul Local către Poştă. Ameninţări cu moartea, la familie, la morţi. Mă tem pentru că omul este un fost jandarm la intervenţie, adică omul este pregătit. Plus că atunci când bea omul nu are discernământ, nu mai cunoaşte nici pe mama lui”, spune Radu Nicolae Georgescu, primarul din Gura Foii.

În 2018 bărbatul a mers la poarta primarului cu scandal, se pare că i-ar fi cerut edilului să-l scape de un dosar penal, după ce, în acelaşi an, ar fi intrat cu forţa în curtea poştăriţei din localitatea Gura Foii pentru a-i cere explicaţii despre un comentariu publicat pe o reţea de socializare. Atunci, individul l-ar fi lovit cu un topor pe cumnatul femeii şi apoi ar fi fugit. După această faptă, tânărul a fost internat în Secţia de Psihiatrie a Spitalului judeţean Târgovişte.

„Toţi locuitorii din Catanele sunt terorizaţi. În fiecare zi când bea sparge, îi ia să îl plimbe cu maşina. Am depus o plângere penală pentru ultraj şi ameninţare. El când se trezeşte a doua zi el şterge absolut totul de pe contul lui, ca să nu existe probe, însă au fost preluate şi predate procurorilor”, mai spune edilul.



FOTO: Radu Georgescu, primar Gura Foii

Individul a mai fost prins conducând şi fără permis. Atunci poliţia a deschis un dosar penal.

Acum, lucrurile par scăpate de sub control, după ce individul a postat mai multe filmuleţe în care îl ameninţă cu moartea pe primar, dar şi pe poştăriţă.

„Nu numai eu sunt terorizată, toată comuna este terorizată. E şmecherul nr 1. El pleacă în străinătate, face bani mulţi, ne flutură nişte zeci de mii de euro şi zice că noi suntem nişte amărâţi, pe salariul minim pe economie. Am 4 dosare penale cu el. Nu ştiu ce se întâmplă, că nu înaintează deloc dosarele. A venit la mine în curte cu un cuţit, l-au închis la psihiatrie, i-au dat drumul, şi-a cerut scuze. El aşa face. O trimite pe mama lui şi plânge pe la noi. Mă tem pentru mine. I s-au iertat multe. El conduce beat, fără permis. Ieri era fără carnet, în stare de ebrietate. Are permisul suspendat”, spune poştăriţa din localitate, Elena Crăciun.

Radu Nicolae Georgescu, primarul comunei dâmboviţene Gura Foii a depus plângere penală pentru ultraj şi ameninţare, împotriva individului.

Dosarul se află acum în competenţa procurorilor şi se aşteaptă decizia în acest caz.





Parchetul de pe lângă Judecătoria Găeşti anunţă că a început verificări pentru infracţiunea de ultraj.