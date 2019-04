Un consilier local, fost poliţist, s-a pozat cu două arme în mână: „La vânătoare de PSD-işti“. Ce i-a făcut Poliţia

“La vânătoare de PSD işti” este mesajul postat de Gheorghe Mitroi, consilier local PNL, pe pagina sa de Facebook. Ulterior, bărbatul a şters postarea.

Gheorghe Mitroi a fost şef de post la Postul de Poliţie Glodeni, fiind pensionat din 2009. Nu este prima dată când acesta postează fotografii în care îşi etalează armele.

Captură Facebook Gheorghe Mitroi



Postarea de „războinic” i-a adus un dosar penal instrumentat de foştii colegi.

Poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozibili şi Substanţe Periculoase au constatat faptul că armele folosite de bărbat erau artizanale şi le-au indisponibilizat. Este vorba de arme de fier, fără mecanism de tragere, care ar fi fost confecţionate pentru decor.

Acum acesta este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ameninţare (pedeapsă pentru care riscă de la 3 luni la un an de închisoare sau amendă), nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor (de la un an la cinci ani de închisoare) şi instigare publică (3 luni la un an de închisoare sau amendă).

Cazul se află şi în atenţia unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa. Bărbatul a fost audiat şi urmează să se propună o soluţie legală.

