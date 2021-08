Un bolnav psihic terorizează un sat întreg. Vidul legislativ îi permite să iasă din spital pe semnătura lui

Tânărul a fost luat de mai multe ori de Poliţie şi dus la Spitalul de Psihiatrie, dar nu a stat acolo mai mult de trei săptămâni şi a revenit acasă, pentru că legislaţia îi permite acest lucru.

A fost un elev bun şi a absolvit facultatea

Sătenii din Ulmi sunt de-a dreptul speriaţi de ce s-ar putea întâmpla şi cer ca tânărul, care creează probleme în localitate, să fie internat.

„Mă ameninţă că mă omoară şi pe mine şi pe copil. Dă să intre în curte, dar am legat-o cu lanţul. A intrat o dată, intră în casă şi ţipă. L-a zgornit soţul meu afară şi de atunci mă ameninţă. Din câte ştiu e bolnav. Mi-e frică pentru copil, că a şi zis că vrea să omoare copii. A zis că a omorât pisici şi vrea să omoare şi copii”, spune mama unui copil în vârstă de 5 ani.

Tânărul nu a avut întotdeauna probleme. A fost un elev bun şi a terminat şi o facultate. Ba chiar colegii săi apelau des la el pentru a-i ajuta la teme.

„Tot timpul găseşte un motiv să intre şi i-am spus mereu să nu mai o mai facă, pentru că nu are voie. În urmă cu doi ani eram la poartă cu sora mea şi venea spre mine să mă strângă de gât. Noroc că era tata în curte şi m-a scăpat. Se laudă că omoară pisici, câini, tot timpul ameninţă că o să omoare un copil. Are probleme psihice. Înainte nu era aşa, dar de un an de zile a devenit mai agresiv”, spune o altă femeie.

Petiţii către Primărie

Primăria primeşte plângeri constant de la cetăţeni şi de fiecare dată Poliţia l-a luat şi l-a internat la secţia de Psihiatrie.

„Noi nu avem competenţe nici să punem diagnostic, nici nu avem fişa lui de la medicul de familie completă. Problema se poate rezolva doar de către medicul specialist de la Spitalul de Psihiatrie. Reprezintă un pericol pentru comunitate. Am atâtea sesiări scrise de la cetăţeni scrise şi verbale, aproape în fiecare zi”, spune primarul comunei Ulmi, Bogdan Tiţa.

Chiar daca a fost luat de poliţie şi dus la spitalul de Psihiatrie, de mai multe ori, nu a stat acolo mai mult de trei săptămâni şi a revenit acasă. Mama sa este, de asemenea, bolnavă psihic, iar tatăl său, un fost poliţist, pare să nu coopereze cu autorităţile.



Primarul comunei Ulmi, Bogdan Tiţa. FOTO: C.S

„A fost un copil normal, dar, din cauza climatului familial, foarte nesănătos, pentru că mămica lui are probleme grave, netratate, şi el este la fel. Mama are probleme psihice pe care nu le-a recunoscut niciodată, n-a fost pacienta mea niciodată, doar băieţelul”, ne-a spus Spineanu Eugenia, medic de familie.

Tânărul suferă de o boală psihică gravă, însă legislaţia nu permite să fie internat fără acordul lui într-un centru de specialitate. De fiecare dată când creează probleme este luat şi dus la secţia de Psihiatrie, însă, după ce i se administrează medicamentaţia, are dreptul să semneze pe proprie răspundere întoarcerea în comunitate.

„Are multiple internări, cel puţin în ultimul an. Este cunoscut cu afecţiune gravă psihică, schizofrenie paranoidă. De fiecare dată a fost adus de autorităţi, de poliţie şi ambulanţă. De fiecare dată a fost internat conform procedurii. La noi a stat o perioadă de 15-21 de zile cu simptomatologie ameliorată, ulterior putând pleca în comunitate. Din păcate, pacientul nu urmează tratamentul şi atunci este readus la psihiatrie”, spune şeful secţiei Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Târgovişte, dr. medic Laurenţiu Dinescu.

Şeful secţiei Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Târgovişte, dr. medic Laurenţiu Dinescu

Ce este de făcut

„El e internat acum voluntar, a semnat. Acum urmează un tratament injectabil, dar pentru o recuperare mai bună, va trebui trimis în secţia de Cronici. Nu îi dăm drumul, ca sa fim siguri. Facem tot posibilul să semneze şi pentru a fi mutat la cronici. Trebuie să vorbim şi cu tatăl lui, el trebuie să îl pună în interdicţie, aceasta e procedura. Dacă nu are familie, primăria demarează procedura de punere în interdicţie. Am pacienţi care s-au integrat în comunitate, dar cei care refuză nu se pot integra. Minim cinci ani are nevoe de acest tratament, dar marea lui problemă e lipsa suportului familiei”, adaugă medicul specialist.

Dosar penal deschis de Poliţie

Între timp, poliţiştii au deschis un dosar penal pe numele tânărului. „Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ameninţare şi violare de domiciliu, fiind efectuate cercetări sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte”, a precizat Ana Maria Liţă, purtătorul de cuvânt al IPJ Dâmboviţa.