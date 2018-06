Trucul prin care putem scăpa de toate aplicaţiile inutile preinstalate pe Windows 10. Sistemul de operare va rula ulterior mult mai rapid

Toate aplicaţiile nedorite pot fi dezinstalate, dar Microsoft nu vă permite să le dezinstalaţi cu uşurinţă. Înainte de a începe să faceţi curăţenie prin lista de aplicaţii ale Windows 10, trebuie să ştiţi că este probabil ca actualizările (în special cele majore, cum ar fi Update Fall Creators) să reinstaleze acele aplicaţii din nou.

Dezinstalaţi aplicaţii în mod normal

Doar faceţi clic dreapta pe o aplicaţie din meniul „Start menu” - fie în lista „All Apps”, fie în bara de aplicaţii - şi apoi selectaţi opţiunea "Uninstall". (Pe un ecran tactil, apăsaţi lung aplicaţia în loc să faceţi clic dreapta.)

Acest truc pare să funcţioneze pentru aplicaţiile Get Getter, Get Skype, Get Started, Colecţii Microsoft Solitaire, Money, News, Phone Companion şi aplicaţii pentru sport, Candy Crush, FarmVille, TripAdvisor, Netflix sau Pandora.

Utilizaţi PowerShell pentru a dezinstala aplicaţiile încorporate

Puteţi dezinstala majoritatea aplicaţiilor încorporate - chiar şi cele care nu oferă în mod normal o opţiune "Uninstall" - cu cmdlet PowerShell, potrivit howtogeek.com. Reţineţi însă că acest truc nu vă va permite să eliminaţi câteva din cele mai importante aplicaţii încorporate, cum ar fi Cortana şi Microsoft Edge.

Mai întâi, deschideţi PowerShell ca administrator. Apăsaţi Windows + X, apoi alegeţi opţiunea "Windows PowerShell (Admin)" din meniul Power User. Puteţi face treaba asceata pentru fiecare dintre aplicaţiile de mai jos sau le puteţi dezinstala pe toate în acelaşi timp. Copiaţi mesajul în căsuţa deschisă pentru fiecare aplicaţie pe care doriţi să o ştergeţi.

Uninstall 3D Builder:

Get-AppxPackage *3dbuilder* | Remove-AppxPackage

Uninstall Alarms and Clock:

Get-AppxPackage *windowsalarms* | Remove-AppxPackage

Uninstall Calculator:

Get-AppxPackage *windowscalculator* | Remove-AppxPackage

Uninstall Calendar and Mail:

Get-AppxPackage *windowscommunicationsapps* | Remove-AppxPackage

Uninstall Camera:

Get-AppxPackage *windowscamera* | Remove-AppxPackage

Uninstall Contact Support:

This app can't be removed.

Uninstall Cortana:

This app can't be removed.

Uninstall Get Office:

Get-AppxPackage *officehub* | Remove-AppxPackage

Uninstall Get Skype:

Get-AppxPackage *skypeapp* | Remove-AppxPackage

Uninstall Get Started:

Get-AppxPackage *getstarted* | Remove-AppxPackage

Uninstall Groove Music:

Get-AppxPackage *zunemusic* | Remove-AppxPackage

Uninstall Maps:

Get-AppxPackage *windowsmaps* | Remove-AppxPackage

Uninstall Microsoft Edge:

This app can't be removed.

Uninstall Microsoft Solitaire Collection:

Get-AppxPackage *solitairecollection* | Remove-AppxPackage

Uninstall Money:

Get-AppxPackage *bingfinance* | Remove-AppxPackage

Uninstall Movies & TV:

Get-AppxPackage *zunevideo* | Remove-AppxPackage

Uninstall News:

Get-AppxPackage *bingnews* | Remove-AppxPackage

Uninstall OneNote:

Get-AppxPackage *onenote* | Remove-AppxPackage

Uninstall People:

Get-AppxPackage *people* | Remove-AppxPackage

Uninstall Phone Companion:

Get-AppxPackage *windowsphone* | Remove-AppxPackage

Uninstall Photos:

Get-AppxPackage *photos* | Remove-AppxPackage

Uninstall Store:

Get-AppxPackage *windowsstore* | Remove-AppxPackage

Uninstall Sports:

Get-AppxPackage *bingsports* | Remove-AppxPackage

Uninstall Voice Recorder:

Get-AppxPackage *soundrecorder* | Remove-AppxPackage

Uninstall Weather:

Get-AppxPackage *bingweather* | Remove-AppxPackage

Uninstall Windows Feedback:

This app can't be removed.

Uninstall Xbox:

Get-AppxPackage *xboxapp* | Remove-AppxPackage

Pentru a elimina toate aplicaţiile, cu excepţia Store din contul vostru:

Apăsaţi tastele Windows + R pentru a deschide „Run dialog”, tastaţi powershell.exe şi faceţi clic pe OK.

Copiaţi şi lipiţi comanda de mai jos în PowerShell, apăsaţi apăsaţi Enter

Get-AppXPackage | where-object {$_.name –notlike “*store*”} | Remove-AppxPackage