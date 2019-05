Tentativa de viol a unui fost puşcăriaş asupra unei nepaleze. Femeia a povestit groaza prin care a trecut: „Mi-a pus mâna pe fund. Mă întreba dacă vreau”

Nepaleza ne-a povestit că abia ieşise din casă că bărbatul a şi interpelat-o. A întrebat-o dacă vrea să facă sex cu el, timp în care femeie plimba copiii în căruţ. A urmărit-o timp de câteva minute bune. Mai grav e că bona era la plimbare cu două fete, gemene, în vârstă de doar doi ani.

Marian Neagu, un recidivist în vârstă de 51 de ani, care a mai făcut închisoare pentru viol, eliberat în urmă cu doi ani, a urmărit-o prin Găeşti pe nepaleza care plimba copiii şi i-a pus mâna pe fund. Mai mult, şi-a dat jos pantalonii şi a început să se masturbeze în faţa ei.

Femeia nu s-a pierdut cu firea şi l-a ameninţat că sună la Poliţie. Mai mult, şi-a scos încălţămintea şi era gata să se lupte cu agresorul dacă lucrurile escaladau.

„Eram aproape de casă şi mi-a pus mâna pe fund şi m-a ţinut. Îşi dăduse pantalonii jos şi era cu penisul afară şi se masturba. Mă întreba dacă vreau. Nu ştiam ce să fac. Am sunat-o pe doamna, care a sunat la Poliţie”, a povestit nepaleza, care a dorit ca identitatea să nu îi fie dezvăluită.

Pentru că era dezbrăcat în preajma copiilor, plutonierul major Mihail Pascariu de la IJJ Dâmboviţa, aflat în timpul liber, care l-a văzut de la fereastră, l-a alergat şi l-a imobilizat, aşteptând sosirea poliţiştilor.

Agresorul a declarat că a atins-o pe femeie pe spate, nu pe fund.

„Mergeam pe stradă şi doar am pus mâna pe ea, dar nu i-am făcut nimic. Nu i-am făcu nimic, nu am bătut-o, nu am agresat-o, adică să profit de ea sau chestii din astea”, a explicat Marian Neagu.

Mama copiilor poveşte speriată că cei mici au fost în pericol şi că agresorul trebuie să intre din nou la închisoare.

„Eram plecată de acasă şi am rugat-o să rămână cu copiii şi a rămas cu copiii pentru aproximativ două ore. M-a sunat să îmi spună că cineva o aleargă pe stradă, la nici 20 de metri de locuinţa noastră. Am sunat la Poliţie şi i-am rugat să încerce să îl prindă repede. Din punctul meu de vedere copiii au fost în pericol. Consider că e un pericol omul ăsta şi nu trebuie lăsat în libertate. Reacţia bonei a fost destul de ok pntru că nu a început să ţipe şi a fost fermă şi nu i-a speriat pe copii”, ne-a povestit mama copiilor.

Pe numele bărbatului a fost întocmit un dosar penal pentru ultraj contra bunelor moravuri şi tentativă de viol. În ciuda mărturiilor, agresorul, care a mai fost închis pentru viol, a primit doar control judiciar.

