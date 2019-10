Tată şi fiu, în finala celui mai tare concurs de arte marţiale din România. Cine a învins în confruntarea generaţiilor

Ultima ispravă a fost la World Cup Judgement Day Nunchaku Fight 95 kg seniori, care a avut loc luna trecută. Tatăl s-a duelat cu fiul cel mare în finală, iar băiatul a câştigat.

Familia Marin a obţinut la acea competiţie 3 medalii de aur şi una de argint. „A fost cel mai mare evenimet de arte marţiale din acest an din ţara noastră. Vreau să îmi felicit sportivii şi în aceaşi timp toţi partenerii de antrenament care fac parte din clubul nostru, Asociaţia Club Sportiv Marin Marius Mihai Marţial Arts Târgovişte! Specific încă o dată faptul că orice practicant de arte marţiale care vrea să facă parte din clubul nostru are şansa să obţină şi ei performante deosebite cu o singura condiţie: să dea dovadă de ambiţie şi dedicare în ceea ce îşi propun. Am dovedit asta şi prin rezultate nenumărate şi cu alţi sportivi”, a spus Marius Marin, preşedintele Asociaţiei Club Marin Marius Mihai Martial Arts Târgovişte.

Mihai Marin Mihai este multiplu campion naţional Wushu kung fu, dublu campion european Wushu kung fu Qinda, vicecampion european sashou Box Chinezesc, medaliat cu bronz la campionatul mondial unificat 2018 MMA seniori, dublu medaliat cu aur la Cupa Mondială Judgement Day k1 şi Kickboxing.

David Marin multiplu campion naţional Wushu Kung fu, multiplu campion naţional Freestyle Kickboxing, dublu vicecampion european wushu kung fu Qinda, dublu vicecampion mondial MMA light şi MMA 2018 full, dublu medaliat cu aur la Cupa mondială Judgement Day şi bronz la Campionatul Mondial Unificat 2017.

Gabriel Marin este multiplu campion naţional Wushu kung fu, multiplu campion naţional Freestyle Kickboxing, de 4 ori medaliat cu aur la campionatul mondial unificat din italia MMA, K1 full şi k1 light, campion european Wushu kung fu 2018 şi vicecampion european 2017 şi câştigător al centuri mondiale Jugment Day 2018 K1 Light.

Marin Marius Mihai Marţial Arts Târgovişte oferă cursuri de performanţă şi iniţiere în Whusu Kung Fu Sanshou, MMA, Muay Thai, lupte de stradă, Tăi Chi şi multe altele.

Asociaţia Club Sportiv Marin Marius Mihai Marţial Arts, rezultate obţinute la World Cup Judgement Day 2019:

• Mihai George Marin – campion World Cup Judgement Day 2019, Nunchaku Fight – 95 kg Seniori

• David Ovidiu Marin – campion World Cup Judgement Day 2019, K1 – 75 kg Juniori

• Gabriel Alexandru Marin – campion World Cup Judgement Day 2019, K1 – 70 kg Juniori

• Marius Mihai Marin – vicecampion World Cup Judgement Day 2019, Nunchaku Fight – 95 kg Seniori

Nu doar tatăl, ci şi mama, Sabina Marin, este în permanenţă în preajma băieţilor. Are rolul de asistent de manager. Le ţine curajul, le stimulează încrederea în sine, face galerie atunci când este nevoie şi, de cele mai multe ori, imortalizează pe peliculă competiţiile.