Tânăr prins a şasea oară fără permis şi acuzat că a sărit cu maceta la bătaie. Ce măsură a fost luată împotriva sa

Tânărul, în vârstă de 23 de ani, a fost reţinut, luni, de Poliţia Rutieră pentru conducere fără permis. Asta după ce, săptămâna trecută a fost prins de cinci ori în trei zile pentru aceaşi faptă.

El a negat atunci şi a spus că nu s-a urcat la volan. „Nu am fost eu la volan. Nu am permis. Mi-a fost suspendat, am fugit cu maşina. Nu este aşa, Poliţia minte”, a spus Sorin.

Pe lângă conducere fără permis, tânărul este cercetat şi pentru lovire. Luni, înainte de a fi prins de Poliţie, l-a rugat pe un vecin să îl ducă la spital, iar la întoarcere i-a atacat tatăl cu maceta şi i-a distrus maşina cu toporul.

Pentru toate acestea, magistraţii nu au mai stat pe gânduri şi au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a bărbatului recalcitrant. Potrivit oamenilor legii, tânărul are multiple dosare penale pentru conducere fără permis pe drumurile publice.

Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 5 ani.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: