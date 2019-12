Staţiunea Naţional Peştera-Padina, „singura din lume cu acces exclusiv cu elicopterul“

COMUNICAT INTEGRAL

„Am luat act de comunicatul emis de către IPJ Dâmboviţa prin care suntem informaţi că TOATE drumurile către Staţiunea Peştera-Padina sunt închise! Pentru noi nu este nimic nou. Nu de azi, nu de ieri, ci, de ANI de zile, Poliţia nu a eliberat aviz favorabil Consiliului Judetean Damboviţa pentru drumurile din munte. Personal, am participat, acum 3-4 ani de zile, la întâlnirile organizate de către CJD cu investitorii din turism şi, desigur, cu reprezentanţii poliţiei. Aflam că pe drumul Moroeni-Zănoaga sunt deja instalate mai multe indicatoare rutiere decât pe oricare alt drum judetean similar, dar tot ar mai trebui montate. Şi acesta era un important impediment pentru eliberarea avizului.

Care este situaţia reală? Pe drum se circulă foarte bine (desigur, în condiţii de iarnă). Pe acest «drum închis» de ani de zile, circulă zilnic şi maşina poliţiei, şi salvarea în caz de nevoie, şi maşinile tuturor instituţiilor statului. Chiar şi cea a Primăriei Moroeni, ba chiar şi cele de la CJD sau de la Guvern.

De aceea, cum să interpretăm acest comunicat în prag de An Nou? Ca un fel de «Sărbători fericite», petrecere frumoasă celor peste 600-700 iubitori de munte? Oare, se gândeşte cineva şi la cei care muncesc în turismul montan, cei circa 300 de angajaţi de la Peştera-Padina pentru care serviciul înseamnă bunăstare în familie? Cum ar fi să plece astăzi toţi acasă, … şomeri?

Am fost şi eu 12 ani în serviciul public al judeţului Dâmboviţa şi am văzut de prea multe ori acţiuni ale unor servicii publice făcute exclusiv spre binele lor nu şi spre binele cetăţenilor. Nu am fost niciodată de acord şi am încercat mereu să schimb această atitudine. Pot înţelege, ca urmare a evenimentului de ieri din zona Piatra Arsă, că astăzi, poliţia suflă şi-n iaurt. Dar, oare, nu ar fi mai onest să prevenim activ orice situaţie neplăcută? Cine a împiedicat montarea unei bariere la Dichiu spre Piatra Arsă atunci când a devenit evident că accesul pe acel drum va fi imposibil? Este cineva împotriva unui filtru din când în când pentru a se verifica, la intrarea pe drumul montan, starea cauciucurilor? Asta ca să nu ne mai trezim în vârf de munte cu maşini echipate de vară pentru că nu-i aşa, în Bucureşti, nu este zăpadă pe drum?

Eu cred că se poate soluţiona cu înţelepciune orice problemă. Cred că şi poliţia judeţeană ţine cu noi şi ne va ajuta să facem turism de cea mai înaltă calitate, la cea mai înaltă altitudine din Dâmboviţa. La Mulţi Ani cu drag tuturor, inclusiv Poliţiei Dâmboviţa!”, Valentin Calcan, ATPP.

Cum s-a ajuns aici

În judeţul Dâmboviţa, a fost închis circulaţiei până la data de 31 martie 2020, DJ 713, între kilometrii 8+500 m şi 16, drumul către Cabana Piatra Arsă, fiind impracticabil pe timpul iernii.

Vestea a picat extrem de rău pentru sutele de turişti care şi-au rezervat camerele pentru petrecerea de Revelion. în zona Padina-Peştera.

Circulaţia rutieră spre această locaţie a fost închisă pentru toate categoriile de autovehicule, pentru prevenirea evenimentelor rutiere, a anunţat IPJ Dâmboviţa, într-un comunicat de presă.



Un autoturism în care se aflau trei copii şi doi adulţi a derapat, duminică, între Cabana Dichiu şi Cabana Piatra Arsă. Potrivit Pompierilor de la ISU Dâmboviţa, accidentul nu s-a soldat şi cu victime.