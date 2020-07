Soare de munte sau de mare. Care este mai nociv: „Nici umbrela nu ne poate proteja de radiaţii în orele de vârf”

Soarele are beneficiile sale pentru piele doar în primele ore ale dimineţii şi spre seară. El ajută la fixarea calciului în oase, întărirea imunităţii, vindecarea psoriazisului, tratarea depresiei, oferă protective importiva osteoporozei, ajută la eliminare surplusului de greutate, măreşte rezistenţa pielii la infecţii şi multe alte beneficii.

„Este ştiut faptul că atât tinerii, cât şi bătrânii au nevoie de vitamina D. Soarele e cel care face ca organismul să aibă parte de vitamina D în limite normale. La anumite vârste, sigur, trebuie să suplimentăm cu vitamine orice carenţă. Suntem într-o perioadă de pandemie care, probabil, nu va trece nici la anul. Trebuie să fim atenţi la foarte multe lucruri. Vorbim şi de protecţia idividuală, cum ar fi purtea măştii, distanţarea fizică şi spălatul pe mâini cât mai des. Protecţia împotriva radiaţiilor ultraviolete trebuie să fie o altă grijă majoră pentru noi”, spune Ileana Dumitrescu, medic de familie.

„Inclusiv în masină este bine să ne protejăm cu creme”

Expunerea la soare este indicat să se facă până la ora 11.00, iar următorul interval sigur este de la ora 17.00 în sus.

Dacă nu respectăm cele mai importante două măsuri de protecţie (intervalele de expunere şi cremele de protecţie) ne putem alege cu cancer de piele, arsuri solare, alergii sau afecţiuni oculare.

„Indiferent unde sumtem, la mare sau la munte, trebuie să ne protejăm. În intervalul 10.00 - 17.00 nu mai este indicat să facem plajă absolut deloc. De asemenea, indiferent că e soare de mare sau de munte, avem nevoie de creme de protectie de până la +50 factor de protecţie. Inclusiv în masină este bine să ne protejăm cu creme şi să ne ferim ochii cu cochelari de soare. Soarele este un beneficiu, dar nu trebuie să abuzăm, să ne gândim că suntem tineri şi că putem face orice. Apar efecte care, indifereten de vârste, se vor resimţi”, mai spune medicul de familie.

Cât de bine ne protejează umbrela de soare

Umbrela nu ne poate proteja de radiaţii în orele de vârf. Singura armă împotriva radiţiilor ultraviolete este să nu ne expunem. Să stai toată ziua la soare şi apoi să pui o umbrelă nu este o soluţie. Vedem cu toţii că radiaţiile au cifre crescute de la an la an. Aţi observat, cu siguranţă, că şi în maşină simţi soarele cum te arde pe mâini. Radiaţiile dau şi cancere de piele. Şoferii ar trebui să nu plece la drum fără să se dea cu cremă pe mâini. Cel puţin mâna stângă trebuie să fie protejată. Datul cu cremă de protecţie ar trebui să ne intre în reflex şi să le folosim de când ne sculăm şi în tot timpul anului, nu doar vara. Am ajuns să nu mai avem patru anotimpuri, nişte călduri insuportabile”, adaugă Ileana Dumitrescu.