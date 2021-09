Senatorul USR care a închis restaurantele din Târgovişte, după ce a sunat la Poliţie, vrea să îi lase pe turişti fără acces înspre Padina-Peştera

Reacţia sa vine în urma plângerilor adresate Guvernului de către preşedintele CJ Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, pentru că judeţul nu a primit niciun leu până acum pentru refacerea căilor de acces din Bucegi afectate de viituri puternice, care au distrus drumuri şi podeţe.

„Domnul preşedinte Corneliu Ştefan a adresat public mai multe întrebări parlamentarilor de Dâmboviţa. Arătându-se foarte îngrijorat şi în acelaşi timp supărat că nu a primit din partea Guvernului Cîţu sumele uriaşe pe care le-a solicitat, preşedintele PSD Dâmboviţa critică constant Guvernul, pe prim-ministrul actual şi pe parlamentarii PNL şi USRPLUS de Dâmboviţa.

Susţin refacerea drumului din munte afectat de calamităţi pe o distanţă de aproximativ 250 de metri la o valoare reală, nu la preţ de autostradă. Drumul forestier, actualmente închis circulaţiei publice, trebuie să rămână drum forestier administrat de Direcţia Silvică”, este de părere senatorul USR.

„închidem drumul din munte?”

„Adresez acelaşi întrebări, încă o dată, parlamentarilor PNL şi USRPLUS, domnului prim-ministru Cîţu, care nu are nicio treabă cu Guvernul României, nu are nicio treabă cu judeţele României, domnul premier nu are nicio treabă cu administraţia publică locală şi centrală. Dânsul se află într-o campanie electorală care, o spun cu toată responsabilitatea, nici pe mine şi nici pe dâmboviţeni nu ne interesează pe ce se omoară dumnealor în interiorul PNL. Ce facem peste o lună, stimaţi parlamentari PNL şi USRPLUS, închidem drumul din munte? Închidem staţiunea turistică Peştera-Padina? Nici până astăzi nu am primit răspuns din partea Ministerului Mediului referitor la drumul de pe partea dreaptă, contur lac, să îl preluăm la Consiliul Judeţean pentru perioada de iarnă”, a precizt şeful CJ Dâmboviţa. Dragoş Popescu s-a mai remarcat şi în luna martie a acestui an cu o „iniţiativă” care a îngropat toate restaurantele din centrul vechi al Târgovişte, după ce a chemat Poliţia în control dub pretextul că nu se respectă măsurile sanitare.