Scrisoarea emoţionantă a unui militar pentru salvarea logodnicei sale, bolnavă de cancer: „Nu a apucat nici măcar să-şi termine lucrarea de dizertaţie”

Fata a fost diagnosticată cu o formă de cancer la genunchiul stâng şi are o suspiciune şi la piciorul drept. Cei doi au aflat vestea chiar înainte de nuntă.

Caporalul Silviu Gabriel Ciolan i-a impresionat pe şefii săi, aşa că MApN a postat pe pagina oficială de Facebook scrisoarea militarului.

Georgiana duce o luptă contracronometru

“Vă salut, dragi camarazi! Mă numesc Ciolan Silviu Gabriel, lucrez în cadrul MApN de ceva timp. Am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Anul viitor, pe 19 septembrie, urmează să mă căsătoresc. Din păcate, începând cu luna februarie, logodnica mea a început să simtă o mică durere la piciorul stâng. După câteva investigaţii, internări, analize şi un prim diagnostic greşit, am aflat că are cancer. Osteosarcom pe numele lui, la genunchiul stâng, cu celule canceroase până la şold.

Abia în luna iunie a inceput chimioterapia la IOB. Un ultim RMN efectuat cu două zile înainte de începerea tratamentului, ni s-a spus că are o suspiciune şi la piciorul drept, pe femur, de 3 mm.

Operaţia se va efectua într-o clinică specializată din Viena. Costurile se ridică la peste 50.000 euro în condiţiile în care tumoarea avea 5/3 cm. Acum are 16/10 cm.

Cu două împrumuturi, unul făcut de mine şi unul de sora ei, abia strângem aproape 30.000 euro. Tot ţesutul mâncat va fi extirpat şi înlocuit cu o proteză, în cel mai fericit caz.

În cel mai rău, i se poate amputa piciorul, se poate pierde lupta... Eu am 29 de ani, ea împlineşte 24 luna aceasta. Nu a apucat nici măcar să îşi termine lucrarea de dizertaţie, pe care ar fi trebuit să o prezinte săptămâna aceasta.





Cu sufletul plin de speranţă şi dragoste pentru iubita mea, vă rog pe voi, dragi camarazi, să ne ajutaţi să mai strângem 20.000 de euro pentru salvarea Georgianei”, este scrisoarea militarului din Târgovişte, care a devenit virală.

Cei care vor să o ajute, pot dona în contul bancar:

CONT BCR Ciolan Silviu Gabriel

IBAN : RO24RNCB0133145990540001

