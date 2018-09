Scandal în prima zi de şcoala, în satul Fierbinţi. Deşi au la dispoziţie o şcoală modernă, părinţii trebuie să îi trimită pe cei mici la o şcoală mult mai veche

Părinţii s-au arătat revoltaţi de faptul că directoarea şcolii a decis să îi trimită pe cei 14 copii de la clasa a II-a, care aveau la dispoziţie o şcoală renovată în satul Fierbinţi, cu autobuzul, în Şelaru, unde sunt doar 7 copii. Alţi 5 sunt aduşi tot cu mijloacele de transport din alt sat.

Oamenii spun sunt hotărâţi să nu-şi mai trimită copiii la şcoală dacă cei mici nu vor studia în clădirea din Fierbinţi, reabilitată recent de Primărie, prin fonduri de la Guvernul României, în valoare de 700.000 de lei.

“Ne-a deranjat foarte mult lipsa comunicării dintre cadrele didactice şi părinţi, indiferenţa lor în a găsi o soluţie. Destul că în doi ani au avut patru învăţători. Vrem stabilitate, vrem să-i ştim în siguranţă la şcoală. În Glogoveanu sunt 5 copii, în Şelaru sunt 7, iar ai noştri sunt 14. Pe lângă asta, şcoala din Şelaru este una veche. A noastră este reabilitată”, spune Mirea Mihaela, o mămică.

Conducerea ISJ Dâmboviţa a precizat că situaţia va fi rezolvată cât mai repede, pentru că şcoala din Fierbinţi ar trebui să aibă întâietate pentru că are mai mulţi copii şi este şi renovată. Inspectorul general, prof. Sorin Ion, a precizat că va încerca să medieze acest conflict. Totodată el a precizat că măsura aceasta a fost luată pentru a închega o clasă.

FOTO: Şcoala din Şelaru

„Nu îi mai ducem pe copii la şcoală”

„Nu am ajuns la nicio înţelegere. Am sunat la ISJ şi ne-au amânat. Noi avem copiii la şcoala din Şelaru. La noi, în Fierbinţi, este şcoală reabilitată, avem şi sală de sport. Restructurează dintre învăţători, nu ştiu care este problema. Noi am aflat cu 2-3 zile înainte de a începe anul şcolar că copiii noştri vor studia la altă şcoală. Doamna directoare nu ne-a anunţat. S-au mai întâmplat şi incidente pe navetă, nu ne place deloc. Ne deranjează că ne uneşte cu altă clasă. Pe lângă asta, noi ca părinţi nu ne putem lua un serviciu pentru că plecăm de dimineaţa de la 7.00 şi la 12 trebuie să îi luăm de la şcoală. Ce program să avem? Doamna directoare nu este interesată de părerile noastre. A spus că dacă vrem să îi ducem bine, dacă nu, la fel de bine”, spune Badea Georgiana, o altă mămică.