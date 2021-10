Reportaj al unei televiziuni germane, pe tema crizei sanitare, la spitalul COVID-19 din Găeşti VIDEO

La spitalul din Găeşti, judeţul Dâmboviţa, doar patru doctori îi îngrijesc pe toţi cei 90 de pacienţi COVID internaţi, în acest moment, în saloane.

Ambulanţierii aduc în continuu pacienţi infectaţi, iar conducerea unităţii spune că nu are suficiente paturi pentru a-i interna pe toţi.

Postul german de televiziune Deutsche Welle a alocat minute în şir unui reportaj realizat la Găeşti, în plină criză pandemică.

„Cu cât ne apropiem de zona rurală, cu atât oamenii sunt mai reticenţi la vaccinare. România a avut un start promiţător în campania de vaccinare, dar apoi ritmul a încetinit, expunând milioane la infectare”, potrivit DW

Pe de altă parte, managerul Spitalului Găeşti, medicul Laurenţiu Beluşică, îi cere demisia lui Raed Arafat din fruntea DSU şi cere medici pregătiţi în fruntea organismelor cu decizie în combaterea pandemiei.



„Subsemnatul Dr. BELUSICA Laurentiu, medic primar chirurgie generala, manager al spitalului orasenesc Gaesti, cer in mod public demiterea medicului Raed Arafat din functia de coordonare a CNSU si inlocuirea sa cu o personalitate medicala de preferinta medic infectionist. De asemenea solicit ca in deciziile luate in aceasta comisie 51% din voturi sa apartina unor medici specialisti desemnati de DSP teritoriale si de universitatile de medicina”, a scris managerul Spitalului Găeşti, pe pagina sa de Facebook.

