Reguli noi în privinţa reluării probei practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere

Prefectura Dâmboviţa arată că din listele cu candidaţi au fost excluse persoanele care figureaza in izolare, carantina si persoanele cu permisul de conducere "retinut" ori "suspendat".

Comunicat integral

Examinatorul, candidatul si martorul vor purta echipamente de protectie pe toata durata de desfasurare a probei (masti de protectie), in lipsa acestora putând fi refuzata susţinerea probei. In autovehicul vor fi prezente maxim 3 persoane in acelaşi timp.

Şcolile de conducători auto vor asigura igienizarea autovehiculelor cu care se susţine proba practica, iar pentru ocupanţi va fi pus la dispoziţie un flacon cu substanta dezinfectanta. De asemenea, vor pune la dispoziţie echipament pentru masurarea temperaturii corporale, putând fi refuzata examinarea candidatului care are o temperatura corporala mai mare de 37,3°C.

La locul de intalnire comunicat candidaţilor (Parcarea OBORULUI Targoviste) pentru susţinerea probei practice vor avea acces numai candidatul si instructorul auto, iar activitatea de instruire se va desfasura doar in spatii deschise, cu respectarea regulilor de distantare sociala.

In vederea prevenirii apariţiei unor cazuri de infectare cu virusul COVID-19 si pentru respectarea recomandărilor pe aceasta linie, se va menţine masura suspendării probei teoretice pana la data de 19.06.2020, urmând ca lucratorii care asigurau desfasurarea acestei probe sa fie redistribuiţi la proba practica.

Proba teoretica va fi reluata din data de 22.06.2020.

Programarea pentru susţinerea probei practice de către alti candidaţi care nu au mai fost programaţi anterior, se va efectua incepand cu data de 22.06.2020, la sala de examen situata in incinta Casei Sindicatelor -etajul 2.