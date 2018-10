Reacţia Bisericii în urma invalidării referendumului: „de ce oare nu ne-a auzit poporul”

Doar 20,41% din totalul votanţilor înscrişi pe listele electorale s-au prezentat la vot, insuficient ca Legea fundamentală să fie revizuită, astfel încât căsătoria să fie definită clar ca uniunea dintre un bărbat şi o femeie, şi nu, mai vag, ca legătura dintre soţi.

„Toţi preoţii din România ar trebui să ne facem o analiză serioasă de conştiinţă: de ce oare nu ne-a auzit poporul”, a scris pe pagina sa de Facebook, vicarul eparhial Ionuţ Ghibanu, de la Arhiepiscopia Târgoviştei.

„am avut mulţi prieteni declaraţi şi prea puţini care ne-au ajutat”

La rândul său, purtătorul de cuvânt al aceleiaşi instituţii spune că bătălia nu este pierdută.

„Fiţi optimişti, sunt mijloace să-i blocăm, oprim şi să nu îi lăsăm să îşi impună neomarxismul. Nu fiţi trişti, veţi vedea. Biserica are autoritatea ei dumnezeiască, de nimic diminuabilă, în schimb, am avut mulţi prieteni declaraţi şi prea puţini care ne-au ajutat. Să ţinem minte! Chiar credeţi că la referendum se verifică forţa Bisericii? Cine crede astfel se păcăleşte! Biserica traversează milenii, îngroapă ideologii, doctrine şi deviaţii. Ce este a mai fost, ce a mai fost, va mai apărea, dar Biserica va trece peste ele. Cei care nu au votat, vor rămâne cu ruşinea că nu L-au mărturisit pe Hristos şi trebuie să îşi pună serios întrebarea, către propria conştiinţă, dacă vor să fie credincioşi sau să rămână ipocriţi! Curaj! Biserica nu poate fi biruită nici măcar de porţile iadului, restul e comentariu inutil! A fost un insucces al celor biruiţi de propagandă neomarxistă, noi toţi ceilalţi am luptat până în ultima clipă şi vom continuă să o facem, să nu aveţi dubii şi nici ezitări! Biserica e exersată în războiul de gherilă istoric, aşa a învins comunismul şi nu numai. Ieri şi azi a fost numai o etapă a cruciadei Să aveţi o viaţă frumoasă”, a scris pe pagina sa de Facebook, pr. Maria Puiescu, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Târgovişte.

În urma invalidării referendumului din 6-7 octombrie 2018 pentru redefinirea căsătoriei, Patriarhia Română îndeamnă la unitate spirituală şi la apărarea în continuare a familiei binecuvântate de Dumnezeu.

Comunicat integral

„Cu prilejul referendumului, Biserica Ortodoxă Română a împlinit misiunea ei civică şi morală în spaţiul public, unde a afirmat şi apărat identitatea şi valoarea familiei ca instituţie umană creată şi binecuvântată de Dumnezeu. În acest sens, mulţumim celor aproape patru milioane de cetăţeni români care au răspuns pozitiv prin participarea lor la vot. Atitudinea pe care românii şi-au asumat-o, prin participare la vot sau prin neprezentare la vot, trebuie respectată şi analizată, iar democraţia bazată pe libertatea civică trebuie cultivată mai intens prin informare corectă şi permanentă privind tema dezbătută public.

Deşi referendumul recent nu a fost validat, totuşi acesta ne-a oferit posibilitatea de a cunoaşte gradul de secularizare al societăţii româneşti de astăzi, precum şi principalele poziţionări din societate privind afirmarea şi apărarea valorilor morale bazate pe credinţa în Dumnezeu şi istoria bimilenară a poporului român.

În acest context social, Biserica Ortodoxă Română are datoria de a susţine şi promova în continuare familia binecuvântată de Dumnezeu şi valorile credinţei creştine”, precizează Patriarhia Română.