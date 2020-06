Reacţia autorităţilor la invazia de maşini din Parcul Natural Bucegi. „Nu putem pune bariere pe un drum public”

Fotografia a fost realizată pe DJ 713 Dichiu - Piatra Arsă, cunoscut sub denumirea de Transbucegi , în judeţul Dâmboviţa, iar terenurile din stânga şi dreapta drumului sunt private.

Puse în faţa situaţiei alarmante, autorităţile ridică din umeri şi spun că şoferii nu pot fi îngrădiţi să circule pe un drum public.

„Zona de păşune este curată acum, fără nicio maşină, nicio rulotă. Eu sunt la faţa locului. Altceva nu avem ce face. Este drum judeţean, deci drum public. Nu putem să punem bariere sau restricţii pe un drum public şi sancţiuni nu putem da. Rangerii verifică toate aspectele în această perioadă şi muncim de vineri în continuu. Pe de altă parte, dacă punem o roată pe marginea drumului ca să asigurăm fluxul, să permitem circulaţia, este normal, pentru că pot fi incendii sau accidente. Nu acceptăm asta în mod oficial, dar este foarte clar că trebuie să avem în vedere toate aspectele. În weekend e fierbere în zona montană. Aducem forţe suplimentare. Un ranger are 4.000 de hectare în grijă şi nu face faţă”, ne-a spus Horia Iuncu, directorul Parcului Natural Bucegi.

Intrarea pe Transbucegi FOTO Eco Civica

Însărcinată cu strângerea gunoaielor în zonă este Primăria Moroieni, care are însă posibilităţi limitate în privinţa oamenilor şi a mijloacelor de colectare. Soluţia ar fi o parcare suficient de mare, special amenajată, astfel încât să „înghită” fluxul mare de „turişti de weekend”.

„O să amenajăm o parcare după ce va fi avizat Planul Urbanistic General. Atunci vom găsi soluţia. Am fost şi eu acolo. Erau foarte mulţi turişti şi vor fi la de mulţi în fiecare sfârşit de săptămână. Avem nevoie de un operator care să funcţioneze acolo sus în munte, pentru că nu putem lăsa gunoiul mai multe zile, mai ales acum pe căldurile astea. Acolo sunt terenuri private, în stânga şi în dreapta drumului. Primăria nu are teren acolo. Sunt particulari care vor să facă parcare acolo, dar nu este în vigoare un PUG şi nu pot construi”, a precizat primarul comunei Moroieni, Mihai Laurenţiu Moraru.

Reacţiile turiştilor la fotografia cu sutele de maşini pe Transbucegi

„Eu aş fi mai îngrijorată de gunoaiele pe care le găsim acolo nu de maşinile care stau pe cărare, bine că nu stau pe iarbă. Eu am fost de trei ori pe Transbucegi aproape de Sfinx, drum făcut de autorităţi, dar nu am văzut nici o maşină parcată pe iarbă verde. Aş fi mai îngrijorată de maşinile atv care urcă şi coboară de zeci de ori pe zi cu turişti pe vârf de munte. Ar trebui să se dea mai multă importantă mizeriei şi poluării de la munte. De exemplu la Lacul Bolboci am văzut foarte multe peturi care pluteau pe lac. Aici e marea dramă, nu maşinile care stau pe cărare, drum făcut de autorităţi”, a spus Angi Maria Popa, turistă



„Trist. În loc să luăm rucsacul şi să explorăm la pas minunăţiile naturii, dăm drumuri asfaltate unor nesimţiţi fără pic de respect pentru natură”, a scris Carmen Hrenciuc.

„Este trist. De ce nu se amenajează zonele respective cu taxa de intrare, coşuri de gunoi, locuri de parcare, număr limitat? Doriţi să se viziteze ţară noastră şi acum problema e că suntem prea mulţi, dar amenajare zero barat. Ideal este că totul să se facă cât de cât controlat în zone protejate. E un bâlci total acolo, copii, maşini, biciclete. Este o zonă centrală geografic şi este adiacentă multor judeţe din împrejurimi predispusă să fie foarte aglomerată. Nu ştie nimeni pe unde să meargă. Scuze dacă am greşit faţă de cineva, dar a două oară nu m-aş mai duce acolo, cel puţin în weekend”, a spus Marian Radu.