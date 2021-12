Protest la Spitalul Judeţean din Târgovişte. Personalul Tesa: „Vrem respect”

Protestatarii cer creşterea salariilor tuturor angajaţilor din sistem şi acordarea sporurilor şi personalului TESA.

Principalele revendicări sunt plata salariului de bază la nivelul prevăzut de legea 153/2017 pentru anul 2022 pentru toţi lucrătorii din sănătate (inclusiv pentru personalul nemedical-TESA), raportarea tuturor sporurilor la salariul de bază pentru toate categoriile de salariaţi şi calculul tarifului orar al gărzilor prin raportare la tariful orar al salariului de bază.

De asemenea, o altă revendicare este recunoaşterea schimbului de tură ca timp de muncă şi recunoaşterea stagiului de cotizare suplimentar efectuat de profesioniştii din sănătate, notează sursa citată.

Federaţia „Solidaritatea Sanitară” mai solicită renegocierea părţii privitoare la sănătate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi includerea în cadrul acestuia a tuturor strategiilor de acţiune prevăzute ca anexe la contractul colectiv de muncă la nivel de sector.

Grevă japoneză la Sanitas

Şi sindicaliştii de la Sanitas protestează. Ei sunt în grevă japoneză pe termen nelimitat.

„Noi am făcut acţiune separată, am transmi un memoriu la Prefectură şi am împrăştiat banderole albe prin spital. Noi cerem aplicarea legii unice de salarizare. Tesa nu primeşte nimic prin OUG 130 care s-a publicat acum. Brancardierii primesc foarte puţin, de exemplu. Este umilitor să primeşti 100 de lei”, a declarat Georgiana Iugulescu, preşedintele Sanitas Dâmboviţa.