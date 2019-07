Profesorul nevăzător care „le-a dat clasă“ colegilor din toată ţara. Cum a reuşit să obţină nota 10 la titularizare: „prin multă muncă, perseverenţă şi credinţă“

„La şcoală am venit întotdeauna cu însoţitor, cu soţia mea, dar în timpul orelor nu este nevoie de nimeni. M-am descurcat doar pe baza relaţiei dintre mine şi elevi. Dacă a fost nevoie de scris la tablă mă ajuta un elev. Orele s-au desfăşurat mai mult interactiv, pe bază de discuţii, lucru pe grupe. Lucrările pe care le dădeam la sfârşit de semestru se corectam acasă cu soţia. Am avut parte de o colaborare bună cu colegii de breaslă şi copiii mă respectă”, mărturiseşte acesta.

Titularizare de 10

Dumitru Tudorache a susţinut examenul de titularizare în Bucureşti, la disciplina Cultură Civică.

„Am obţinut acest rezultat prin multă muncă, perseverenţă şi prin credinţă. Am crezut că este posibil lucrul acesta, mai ales că mi-am dorit să ocup un post de titular în învăţământ şi consider că această performanţă mă recomandă pentru acest lucru”, ne-a spus Daniel Tudorache.

În condiţiile acestea a reuşit să ia nota maximă la examen şi speră acum la un post de titular în Bucureşti.





„Probabil că felul în care tratezi examenul în sine ţine de strategia pe care o are fiecare pentru a se pregăti şi de motivaţia pe care o are fiecare. Trebuie să-ţi doreşti foarte mult să lucrezi în domeniul ăsta şi cred că ţine şi de ideal”, adaugă el.

A stat singur într-o sală, cu o comisie formată din trei profesori. „Una dintre ele a scris lucrarea, pentru că nu amavut posibiiltatea să îmi fac eu o ciornă, o altă doamnă din comisie scria pe ciornă, iar cealaltă doamnă care scria lucrarea finală copia de pe ciorna respectivă. Am stat 5 ore şi jumătate în examen. Ca nevăzător aveam dreptul la o oră în plus”, mai spune el.

Dascălul ţinteşte acum un loc la Şcoala Specială pentru Deficienţi de Vedere din Bucureştu, unde sunt trei posturi de titulari.

Prima sa meserie a fost cea de asistent medical, dar i-a plăcut catedra mai mult. Acum se află pe lista celor 94 de profesori din toată ţara care au luat nota 10 la examenul de titularizare.

„Sunt profesor de 3 ani de zile, dar efectiv profesez de un an de zile. Înainte de asta, am lucrat ca asistent la Spitalul din Pucioasa, făceam masaj. Meseria de profesor a fost în mintea mea înainte de a deveni asistent medical, însă împrejurările au fost de aşa natură ca să merg pe calea aceea, fiind reprtizat la o şcoală specială, la Vatra Luminoasă, la Bucureşti şi acolo meseria aceasta de asistent medical era singura opţiune pentru mine. Niciodată nu am renunţat la meseria de profesor, pentru că eu consider că este o vocaţie pentru mine”, adaugă cadrul didactic.

Probleme de la vârsta de 3 ani

Părinţii i-au descoperit această problemă de sănătate pe când avea doar 3 ani. Nu vedea pe timp de noapte. După 25 de ani a ajuns să zărească doar lumină şi umbre şi scrie cu mare dificultate.

Profesorul de Cultură Civică nu este complet orb. La ore are nevoie de soţia sa, care îl ajută cu scrisul şi cu ordinea. Tot ea îl ajută să corecteze lucrări sau să scrie în catalog.

Aproape 50% dintre profesorii care au dat examenul de titularizare n-au reuşit să obţină nici măcar nota 7.

În Dâmboviţa, numai 3 profesori, din cei 492 care s-au prezentat la concurs, au obţinut nota maximă. Aproape 200 au obţinut note sub 6, iar 9 dintre aceştia, sub 2.

Dumitru Tudorache a predat Logică şi Cultură Civică la Colegiul Naţional “Nicolae Titulescu” din Pucioasa din Pucioasa, dar, din lipsă de posturi, nu s-a putut titulariza.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: