Cerealele de toamnă, afectate de secetă. „Producţia nu are cum să fie mai bună decât anul trecut”

În acest an s-a obţinut o producţie de grâu de aproximativ 2.800 kg/ha, faţă de un optim de 3.800 – 4.000 kg/ha cât se putea obţine într-un an normal din punct de vedere al condiţiilor atmosferice.

„Producţia nu are cum să fie mai bună decât anul trecut, pentru că în prima parte a anului a fost secetă şi avem suprafeţe calamitate şi cu peste 30%. Producţia este mai mică decât anul trecut, undeva la 2.800 kg/ha la grâu, 2.500 kg/ha la orz şi 2.500 kg/ha la orzoaică de toamnă. Într-un an bun producţia este de 3.800 - 4.000 kg/ha la grâu. În acest an, producţia este undeva la 70%. A fost un an mai dificil din punct de vedere al producţiei obţinute”, a spus directorul Direcţiei Agricole Dâmboviţa, ing. Viorel Cigăran.

Merele de Voineşti nu vor fi deloc o marfă accesibilă în această toamnă. Grindina şi lipsa precipitaţiilor din cursul anului au făcut ca preţul fructelor să explodeze, astfel că vom avea un record al preţului merelor.