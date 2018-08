Primarul PSD care a semnat iniţiativa „Fără Penali“, lăudat de liderul USR: „Este un gest de firească normalitate“

''Da, am semnat. Trebuia să nu semnez? Atunci când mergem la vot este sinonim cu: aţi fost la vot? Da. Cum aţi votat? Cam aşa vreţi dumneavoastră să mă întrebaţi. Oricum îmi pare rău că am votat-o, pentru că în momentul în care am văzut ce s-a întâmplat şi de ce s-a legat tot evenimentul de la Găeşti, pentru că acolo s-a întâmplat, mi-a părut rău pentru că a fost legat de prezenţa preşedintelui PNL, Ludovic Orban. Mi-a părut rău pentru băieţii ăştia care fac un lucru foarte bun şi, după părerea mea, nu ar fi trebuit să se lege de acest eveniment'', a precizat pentru Agerpres vicepreşedintele PSD Dâmboviţa Fănuţ Costea , care este şi preşedinte al organizaţiei PSD Găeşti.