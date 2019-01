Primăria care a ajuns la fundul sacului şi micşorează salariile angajaţilor cu 10%. Urmează şi disponibilizări

Primăria Pucioasa are un deficit de aproape 400.000 de lei anual, potrivit administraţiei locale.

Încă din a doua jumătate a anului 2018 edilul şef al oraşului, Constantin Ana, anunţase că salariile angajaţilor administraţiei publice locale vor fi micşorate cu 10%, prin ordin al primarului.

Asta după ce, în 2017, salariile fuseseră majorate cu 10%. Decizia de micşorare a salariilor a fost luată în urma votului Consiliului Local Pucioasa în data de 22 ianuarie.

„Stimaţi cetăţeni ai oraşului Pucioasa, Dacă la sfârşitul anului 2017 am luat o decizie grea, aceea de a majora impozitele pentru persoanele fizice cu 10%, iată că astăzi a venit momentul să iau o altă decizie dificilă. La propunerea mea, Consiliul Local Pucioasa a aprobat nouă grilă de salarizare pentru salariaţii primăriei Pucioasa. Spun că a fost o decizie dificilă pentru că, având deja o proiecţie a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019 am fost nevoiţi să reducem salariile tuturor angajaţilor cu 10%.



Am procedat cât se poate de legal, având acceptul reprezentanţilor celor două sindicate din instituţie, care au înţeles demersul nostru generat în primul rând de creşterea vertiginoasă a cheltuielilor cu personalul dar şi de nevoia de investiţii la nivelul localităţii noastre. În următoarea perioada voi demara procedurile de reorganizare şi chiar restructurare a unor posturi, pornind de la nevoia de eficientă dar şi de reducere la maxim a cheltuielilor instituţiei. Toate acestea au un singur scop: asigurarea de fonduri pentru dezvoltarea localităţii noastre, pentru faptul că singurii faţă de care avem obligaţii sunt cetăţenii. Suntem aici să asigurăm un viitor frumos acestei urbe! ar viitorul orasului nostru, dragi prieteni, nu se negociază”, este anunţul edilul Constantin Ana.

Primăria Pucioasa are un deficit de aproape 400.000 de lei anual, potrivit administraţiei locale. Anunţul Primăriei privind reducerea salariilor şi posibilile destructurări vine la scurt timp de la anunţul făcut de Guvern, conform căruia, bugetarii vor primi salarii mai mari, vouchere de vacanţă şi indemnizaţii de hrană în 2019.

Majorarea va fi de 25% din diferenţa dintre ce primesc acum şi ce este prevăzut în Legea salarizării pentru anul 2022, după cum a anunţat, pe 3 decembrie, ministrul Muncii, Marius Budăi.

