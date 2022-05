Predator, concurentul de la iUmor, despre perioada copilăriei: „Toată lumea asculta rap şi manele”

E pasionat de muzică, dar cum arta nu ţine de foame, are un job, din care îşi susţine financiar marea sa pasiune.

Daniel Preda a luat ocntact cu muzica rap în urmă cu 11 ani. În 2011 a lansat prima lui piesă, iar în 2015 a urcat pentru prima dată pe o scenă - pe cea de la „Hooligans”, un bar din Târgovişte.

„Prima dată la iUmor nu a mers textul. Nu m-a ajutat nici instrumentalul, era prea lent şi făcut pentru o altă stare. Starea indusă de text nu era în concordanţă cu instrumentalul şi cine ascultă rap ştie ce zic. Acum am luat 4 like-uri, nu contează. Pentru toată lumea cumva este importantă validarea de la nite persoane care sunt mai în temă ca tine şi asta se întâmplă, ca să poţi să mergi mai departe, să ştii ce trebuie să îmbunătăţeşti etc. Nu e putat în fund pentru nimeni, dar de la fiecare om ai ceva de învăţat. Până la urmă nu se duce nimeni la mişto la concursurile astea ci pentru că ştii că te vede o ţară întreagă. M-am dus acolo pentru a căpăta experienţă, pentru călire. De data asta a fost marfă de tot”, spune Predator.

„Toată lumea asculta rap şi manele, toţi se aventurau”.

Este şi cântăreţ şi producător. Spune că atunci când era mic asculta rap şi manele, pentru că doar aceste genuri se ascultau. „Toată lumea asculta, toţi se aventurau”.





„Muzica trăieşte prin mine şi eu prin muzică, dar pentru că nu te poţi hrăni cu spirit creator merg la serviciu. Sunt reprezentant vânzări pntru o companie de telecomunicaţii. Dar nu e zi fără cânt, fără să ascult, fără să scriu. În anii 90 şi mai târziu, când eu căpătai experienţă, ca să zic aşa, se ascultau genurile rap şi manele. Am ascultat şi eu manele involuntar. Toată lumea se antura în treburile astea”, mărturiseşte artistul târgoviştean.

Predator nu are studii în muzică. A absolvit cursurile Colegiului Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” şi apoi a dat la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, pe care a abandonat-o în anul patru. S-a apucat pe urmă de o altă faculate, cea de Administraţie Publică, pe care a finalizat-o.

Cum a fost experienţa de la iUmor

„Experienţa cu iUmor a fost marfă de tot, s-a şi văzut. Nu m-am dus acolo pentru bani, banii erau doar un bonus, pentru că am văzut treaba asta ca o dezvoltare personală, care e mai importantă. Oamenii care au făcut mulţi bani e clar că nu sunt proşti. Deşi pare că vorbim despre un intrumental, contează cum vorbeşti şi eu consider că interpretarea este desupra oricărui element care alcătuieşte o piesă. Nu contează intrumentalul ci ceea ce spui. Îţi trebuie timp şi ani ca să exersezi. Eu îmi fac textele, pentru că nu îl consider rapper pe cel care nu îşi face textele”, spune el.

„Eu vreau să transmit prin muzică o stare”

Predator s-a apucat de muzică la modul serios, îndemnat de prietenul Nomad, din Comarnic, ce împărtăşea aceeaşi pasiune ca şi el.

„Liricişti sunt cei care îşi scriu textele pentru că rapperi sunt toţi cei care ascultăm. Sunt buni liricişti buni Sedry2k, Carbon, Delicirc, Doctorul, Cheloo. Mi se pare că Sedry2k şi Cheloo descriu cel mai bine realitatea la noi în ţară. No offence către nimeni. Ombladon mi se pare mai caterincă decât Cheloo.

„Eu vreau să transmit prin muzică o stare. Totul e punctual, pentru că nu poţi avea aceeaşi stare o lună de zile. Acum când orice om are acces la telefon smart trebuie să le aduci ceva nou. Pe cei mici nu îi interesează de război, ei o ard chill. Toţi MC-ii se flexează, dar trebuie tratat totul serios, într-o manieră de a nu plictisi sau de a-i da omului informaţii pe care le ştie deja, cum ar fi războiul. Nu are rost să cânţi despre lucruri atât de evidente. Rapul e relatarea realităţii, dar e şi muzică şi trebuie să fie un mix”, explică Daniel Preda.

Pe lângă muzică îi place să se plimbe, chiar şi singur, cu căştile pe urechi, prin parc. „E cel mai bun mod de a te relaxa. Îmi mai place să pierd timpul pe Netflix, dar şi mâncarea. E o necesitate mâncarea, dar la mine e un hobby”, spune, glumind, concurentul de iUmor.

