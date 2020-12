Poveşti cu tâlc, în picturile unui poliţist. De la caricaturi, la portrete- robot ale infractorilor FOTO

Bogdan Dumitrache, 39 de ani, s-a făcut poliţist din pasiune şi munceşte de drag. Este poliţist judiciarist, la Biroul Investigaţii Criminale.

„Încă din clasa I am început să desenez caricaturi. Am început cu mâzgălituri, bineînţeles. Nu am făcut nicio şcoală de arte, dar m-am inspirat de pe canalul de desene Cartoon Network. Peste ani, a venit momentul să urmez Şcoala de Poliţie. Aceasta a fost a doua mare inspiraţie. În Poliţie întâlnesc tot felul de cazuri, tot felul de situaţii hazlii, pe care le transpun în caricaturi. Este, în continuare, tema mea preferată de abordare”, spune Bogdan Dumitrache.

„Inclusiv presa are rolul ei în această caricatură”

A început să deseneze de mic cu creioane colorate, iar pe parcurs, diversificând cu tutoriale de pe Youtube, a trecut la acurele şi pictură pe pânză. Principalea sa îndeletnicire de acum este caricatura pe pânză şi transpunea unei sitauţii, nu a unei persoane.

Caricaturistul Bogdan Dumitrache, poliţist, 39 de ani

O caricatură cu care poliţistul se mândreşte este o transpunere a unei întâmplări reale.

„Am o caricatură pe care am făcut-o după o faptă reală. Se întâmplă o tâlhărie, iar toată lumea asistă făcând orice altceva decât să intervină în favoarea victimei: fac poze, discută, beau şi alte chestii. Poliţistul vrea să intervină, alţi oameni ai legii fug, inclusiv presa are rolul ei în această caricatură”, spune el.

Spune că nu valorifică această artă în niciun fel, dar mai face câte un cadou la serviciu, colegilor.

Singurul portretist din Dâmboviţa

„Sunt solicitat, mai rar, şi la crearea de portrete robot în anumite cazuri. Sunt singurul poliţist din Dâmboviţa care poate face treaba asta, fără să am o pregătire în acest sens. Am realizat portrete mult apropiate de realitate, am fost plăcut surprins de ce a ieşit. Acum se foloseşte mult în Poliţie tehnica, informatica şi mai puţin la portrete robot. Din Şcoala de Poliţie elevii nu prea sunt îndrumaţi să se specializeze pe partea aceasta, deşi în străinătate se caută astfel de specialişti”, explică el.

