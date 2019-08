Povestea unui agent de vânzări sătul de munca la patron, care s-a apucat de cultivat roşii. Încă din primul an, a reuşit să încheie contract cu un supermarket

Tomatele sunt livrate unui mare lanţ de supermarketuri din ţară, iar la raft se vând cu 7 lei kilogramul.

Dacian Ciuculescu a renunţat la un post de agent de vânzări în Bucureşti, la o mare firmă de cablu. Un prieten i-a produs să cumpere un teren la marginea autostrăzii A1, de peste 8.000 de metri pătraţi şi a acceptat.

„Cum nu prea au mai mers treburile în Capitală, m-am gândit că pot face ceva în agricultură. Terenul are 8.200 de metri pătraţi. Ideea a fost să construiesc nişte sere, dar erau extrem de scumpe, pe urmă am aflat şi eu treaba. M-am hotărât ulterior să fac nişte solarii. Am dus terenul la analize, am făcut un pic de curăţenie pe teren şi m-am apucat de treabă. Nişte băieţi de la Băleni, care au o firmă, m-au ajutat foarte mult. Mi-au dat toate materialele, răsaduril şi m-au învăţat şi cum să le pun. Neeavând experienţă în agricultură nu aveam de unde să ştiu cu se mănâncă. Eu am dat la liber roşiile chiar din primul an”, îşi aduce aminte gorjeanul.

În relaţia cu supermarketul crede că l-a ajutat şi experienţa sa în vânzări. „Nu am fot printr-o recomandare sau mai ştiu eu ce. Am scris la toate supermarketurile că am nişte solarii în care cultiv roşii şi ei au fost singurii care au răspuns. Am făcut contract cu ei, au venit la mine, au văzut despre ce este vorba şi am livrat direct către ei timp de doi ani de zile. La roşii am făcut şi nişte certificări în Germania, că sunt în regulă pentru consum, sănătoase, că nu au substanţe, pesticide etc”, spune el.

Fiecare transport de tomate este analizat. Roşiile produse la Ulieşti sunt, astfel, prietenoase cu omul. Tânărul spune că îşi poate asigura un trai decent din agricultură, deocamdată.

„Ca să fie rentabilă treaba este nevoie de cantităţi mari de roşii sau să ai suprafaţă mai mare. Solarii am pe suprafaţă de 3.300 de solarii. Cultiv şi în câmp, dar anul acesta a mers foarte prost. Totul a fost o nebunie, dar te cam strânge. Nu îmi pare rău că m-am apucat de agricultură, dar constat în fiecare an că sunt tot felul de probleme. Au fost şi ani buni, la început, dar am avut şi probleme. Sunt tot felul de insecte şi nu le pot stropi. Anul acesta am avut mari pierderi la roşii şi am fost nevoit să pun ceva în solarii. Am decis să pun castraveţi, pe care o să îi vând ori la liber, ori la supermarket. E multă bătaie de cap”, mărturiseşte Dacian Ciuculescu.

Soţia este contabilă, la o multinaţională. El apreciază că în următorii ani ar trebui ori să se dezvolte, ori să renunţe.

Tomate de Buzău şi de Olanda

„Totuşi, colaborarea cu supramarketul mă ajută, mă învaţă anumite lucruri, îmi impune anumite standarde. Eu unul o să continui să produc în continuare responsabil roşiile. Mulţi fa agricultură pentru bani, eu nu vreau aşa ceva. Mi se pare normal ca un copil să mănânce o roşie fără grija că poate păţi ceva. Numai seriozitatea mă poate dezvolta, pentru că nu pot concura cu marii producători. Roşia mea, dacă nu e dată cu nu ştiu ce nu arată atât de bine, dar e gustoasă. Cultiv tomate de Buzău şi am avut şi un soi olandez. Tomatele de Buzău nu sunt foarte rezistente, dar sunt foarte gustoase. Celelalte sunt roşii mai tari, mai ferme”, explică agricultorul.

Schimbarea bruscă de carieră i-a atras, mai în glumă, mai în serios, critici din partea părinţilor.

„Tot timpul mama îmi spune că m-a ţinut la facultate şi eu mă duc să dau cu sapa. Şi cu facultatea mergea bine, dar am vrut altceva. Agricultura e o meserie frumoasă, poţi să dai oamenilor să mănânce, vezi că munca ta ajunge undeva, sunt nişte satisfacţii. Văd rodul muncii mele”, mărturiseşte fostul agent de vânzări.

Dacian Ciuculescu a făcut credit pentru construcţia solariilor. Terenul l-a cumpărat cu 11.000 de euro şi solariile l-au costat aproximativ 50.000 de euro.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: