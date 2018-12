Povestea româncei medaliate cu bronz la Campionatul Mondial de Lupte pe Plajă. „Din curiozitate m-am apucat de sport”

Luptătoarea aflată în dublă legitimare la CS şi CSŞ Târgovişte a devenit sportivul anului 2018 în Dâmboviţa, în urma anchetelor realizate de DJST Dâmboviţa. „Sincer, nu mă aşteptam să primesc această distinţie, dar ştiam ce rezultate am avut. Am muncit enorm ca să ajung până aici. Am plecat de mică de acasă. A fost greu, dar sunt mulţumită, chiar dacă mi-a fost greu. Performanţa se face cu sacrificii”, explică Diana.

Rezultatele de anul aceasta ale Dianei sunt: locul 3 la Campionatul Mondial pe plajă (desfăşurat în 6-7 octombrie, în Sarigerme (Turcia), locul 1 la Campionatul Naţional de juniori, locul 2 la Campionatul Naţional de seniori şi locul 3 la Internaţionalele României. „Am fost extrem de fericită când am câştigat locul trei la mondiale, nici nu pot descrie în cuvinte. Am mai participat la Campionate Europene, dar nu am luat medalii. Visul meu este participarea la o Olimpiadă. În 2019 urmează calificările”, spune ea.

FOTO: Diana Vlăsceanu, Facebook





Sportiva originară din localitatea Jegalia (Călăraşi) a tras din greu în sezonul recent încheiat. „La 13 ani m-am apucat de sport, după ce la mine în sat s-a deschis o sală de sport. Am auzit de domnul Cornea şi m-am mutat la Târgovişte. Nu a fost deloc uşor să plec de acasă la vârsta aceea. Nu veneam acasă cu lunile”, spune Diana.

Diana Vlăsceanu concurează la categoria +70 de kg. Ea a plecat de la 13 ani de acasă. „M-am mutat cu şcoală, cu tot şi am venit la Târgovişte. Am terminat Liceul Voievodul Mircea - Nr. 2. Dimineaţa mergeam la antrenament şi pierdeam două ore de şcoală. Apoi mergeam la şcoală, după şcoală mă duceam la cămin, mă odihneam 2-3 ore şi aveam iar antrenament la ora 18.00. De când sunt la lotul naţional şi acolo am cam acelaşi program, dar nu plecam deloc. La lotul naţional, la junioare, sunt cam de 3 ani”, mai spune sportiva.

Sportul dur, preferat

„Din curiozitate m-am apucat de sport. În sat la mine s-a deschis o sală de lupte, fără vreo legătură cu şcoala. Vreo trei săptămâni a fost sala plină de copii, dar apoi au plecat. Am rămas singura fată între cinci băieţi. Fiind prea mică nu puteam să particip la concursuri, dar după ce am urmărit câteva competiţii mi-a plăcut. La un astfel de concurs domnul Cornea Cornel m-a văzut şi mi-a spus că pot face performanţă. Am hotărât cu dânsul, cu familia, să merg acolo. A fost foarte greu la despărţire. Mai am o soră de 12 ani. Ea nu este cu sportul. Vrea să se axeze foarte mult pe învăţat. Mama este casnică şi tatăl este şofer în agricultură”, adaugă Diana Vlăsceanu.

Acum Diana vrea să urmeze o facultate de sport, iar după aceasta, un master. Are de gând să devină antrenoare în momentul în care nu o să mai concureze.

FOTO: Diana Vlăsceanu şi antrenorul său, Cornel Cornea





Medaliata cu bronz de la Mondiale face parte şi din lotul naţional, de unde primeşte în fiecare lună câte 500 de lei pe lună.

26 de titluri de „Cel mai bun antrenor” - „Nu e ok. E o problemă pe undeva”

Ca şi sportiva pe care o antrenează, Cornel Cornea a primit titlul de cel mai bun antrenor al anului 2018 din partea DJST Dâmboviţa. Cornel Cornea (68 de ani) este abonat la titlul de antrenor al anului în sportul dâmboviţean, cu 26 de de astfel distincţii. S-a impus şi în 2017, anul în care a strălucit la sportivi atleta Diana Ivăncescu. Cornel Cornea, specializat în lupte, este considerat de mulţi antrenorul numărul 1 din sportul dâmboviţean din toate timpurile.





Chiar dacă defilează de unul singur de 26 de ani, antrenorul care o pregăteşte pe Diana are şi o dezamăgire, legată de faptul că nu are cu cine să se dueleze.

„Este al 26-lea titlu al meu de antrenorul anului. Eu am declarat în mai multe rânduri că pentru judeţul Dâmboviţa nu este un câştig că un singur sport ajunge pe primul loc de 26 de ori. Nu e ok. E o problemă pe undeva. Ori noi suntem prea buni, ori alţii sunt prea slabi. Ceva se întâmplă. Sigur că e eu m-am bucurat pentru rezultatele elevilor mei. Eu aşa am fost născut, indiferent pe loc m-am clasat, am vrut să fiu primul. Aşa este caracterul meu. O să lupt mereu şi vreau să fiu primul. Deocamdată defilez cam de unul singur. Înseamnă că prin alte părţi se munceşte mai puţin. Nu poţi să faci un sport de contact dacă nu eşti ambiţios, tenace, dacă eşti sprijinit de oamenii de lângă tine”, spune Cornel Cornea.

Cel mai de succes elev al său

„Ca şi rezultate, că eu aşa fac o ierarhie, Maria Cioclea ar fi pe primul loc, numai că anul acesta a fost pe doi. A depăşit-o în rezultatele anului Diana Vlăsceanu. Însă Maria Cioclea a fost vicecampioană europeană, campioană europeană, are trei medalii luate la campionatele mondiale. Diana este la prima medallie, numai că în ea, în fiecare zi, la fiecare antrenament, ea a adăugat ceva”, explică antrenorul.