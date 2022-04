Povestea lui Marin Vişan, cândva al treilea boxer al lumii la categoria sa. A fost poreclit „spaima cubanezilor“

Fostul boxer locuieşte în comuna dâmboviţeană Văcăreşti. Îşi trăieşte liniştit pensia, dar îşi aduce minte cu plăcere de vremurile când rar reuşea vreun adversar să nu cadă la podea în meciurile directe. Marin Vişan a boxat în şase finale naţionale la seniori, cucerind şi două medalii de bronz. Cea mai mare performanţă a sa este bronzul la „Centura de Aur”, cea mai importantă competiţie internaţională pentru amatori.

Dâmboviţeanul, participant la categoria „muscă”, a susţinut 221 de meciuri oficiale în 15 ani de box, iar printre adversarii săi de renume s-au numărat legende ale pugilismului mondial, precum cubanezii Jorge Hernandez (campion mondial şi olimpic), Luis Felipe Valdes sau Angel Herera.

Boxul l-a început la 19 ani, după ce şi-a dat seama ce greu se munca, pe vremea aceea, în Combinatul de Oţeluri Speciale din Târgovişte.





„Nu a fost dragoste de la început cu boxul. A fost mai mult o ambiţie a mea, pentru că avea vreo 45 de kilograme şi cu cine mă luam la harţă mă prăpădea. Mă angajasem la Oţelărie, în 74, în funcţia de termist tratamentist. Am lucrat doar un an, eram şef de echipă. Nişte colegi de-ai mei mergeau la o sală la antrenament şi m-au convins şi pe mine să merg cu ei. Aşa a început aventura cu boxul, mai mult din joacă. Antrenorul meu Gheorghe Badiu a văzut ceva în mine şi m-a chemat la antrenamente”, îşi aduce aminte fostul boxeur.



Sursa arhiva personală

Foarte repede a ieşit din producţie şi s-a apucat de box. După doar câteva luni de antrenamente juca deja la seniori şi a câştigat trei meciuri la rând, la Constanţa, la o competiţie.





„Am ajuns şi la lotul naţional. Au venit apoi ocaziile să plec în ţări străine. Am avut şi ghinioane de-a lungul celor 15 ani de carieră, mă aveau în vizor şi arbitrii, pentru că erau favorizaţi sportivii de la Dinamo, Steaua, dar am câştigat competiţii importante şi în ţară. Meciurile mele nu erau difuzate la televizor, pentru că nu era atât de populară categoria muscă. Am jucat patru finale şi doar una s-a dat la TV”, spune mâhnit dâmboviţeanul.

Locul III la Centura de Aur

Cele mai mari perfomanţe ale sale au fost titlurile de vicecampion naţional, vicecampion balcanic, locul III la Centura de Aur, mai multe turnee câştigate. Find firav, avea un joc de glezne extrem de rapid. I s-au atribuit tot felul de porecle, de la „spaima cubanezilor” sau „s-a întâlnit eschiva cu şocul”. Lovitura sa de dreapta se numea „LCM - lovitură cauzatoare de moarte”.

Foto C.S.

„Eram dreptaci şi îmi plăcea să dau cu dreapta. Era arma-pericol a mea. Nu vreau să exagerez, dar la mine a fost rar în 200 de meciuri să nu fi pus un adversar la podea. Am boxat cu patru mari sportivi cubanezi. Pe un campion mondial - Jorje Hernandez l-am bătut de trei ori. La Centura de Aur veneau 12 cubanezi, şi dintre aceştia cel puţin şase luau centura de aur, ieşeau campioni mondiali, olimpici”, spune medaliatul cu bronz al Centurii de Aur, cea mai tare competiţie pentru amatori, din lume.

Marin Vişan a boxat în şase finale naţionale la seniori, cucerind şi două medalii de bronz. Este dublu medaliat cu bronz la Centura de Aur (1979 şi 1985), dublu medaliat balcanic (1982 şi 1985) şi a urcat pe podium în Mongolia (Ulan Bator – 1985), Bulgaria (Albena – 1985), Germania (Berlin – 1985) şi Cuba (Santa Clara – 1987).

I-a idolatrizat pe Francisc Vaştag, Leonard Doroftei. Despre cel din urmă spune că avea acelaşi stil ca al său.