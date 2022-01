Povestea Idairei, născută în Spania, din mama româncă şi tată marocan, adoptată în Târgovişte: „Părinţii mei m-au pupat până mi s-a albit pielea!“

A fost botezată creştineşte, iar Idaira Dulce a devenit Idaira Ioana.





Povestea Idairei porneşte din Spania, unde a fost născută de către o româncă. Despre tatăl său ştie doar că este din Maroc, pentru că adolescenta nu l-a cunoscut niciodată.

A fost lăsată într-un orfelinat din Spania, iar la vârsta de un an şi jumătate a fost repatriată şi a ajuns în grija unui asistent maternal profesionist.

În scurt timp i-a cunoscut pe Justina şi Constantin, doi tineri care îşi doreau un copil. În ochii negri ai fetei cu părul creţ, cei doi păreau „doar nişte oameni”.

Nu înţelegea de ce au venit să o vadă, dar spera că o vor învăţa să cânte la chitară, aşa cum îşi dorea la acea vreme. Lucrurile au stat, însă, diferit, cei doi i-au devenit părinţi, iar Idaira a completat tabloul familiei.

Justina şi Constantin au povestit emoţionaţi pentru Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dâmboviţa, că nu au dorit să vadă mai mulţi copii şi să aleagă.

„Sunt destui copii pe lumea astea care ar avea nevoie de o familie şi ne-am decis să adoptăm. Chiar înainte de Moş Nicolae am aflat că vom vedea un copil, iar Costin a zis <<Nu doar că mergem să o vedem. Primul copil pe care îl vom cunoaşte va fi copilul nostru! Nu mergem ca la târg, să alegem>>. Când am văzut-o prima dată, era copilul nostru! Încă de la început am învăţat-o să cânte la chitară, iar acum îmi dă lecţii!”, spune mândru tatăl Idairei.

Idaira şi tatăl ei adoptiv Sursa arhivă personală

Idaira este pasionată de muzică şi cântă la mai multe instrumente, cum ar fi chitară, violoncel, pian şi chitară-bass. Mama ei scrie poezii, iar tatăl este angrenat în lumea teatrului şi a muzicii.

„Parcă a fost făcută de noi, avem aceleaşi înclinaţii artistice, aceleaşi pasiuni”, adaugă Constantin Butăroiu, tatăl ei adoptiv.

Fata a urcat pe scenă de mai multe ori pentru a cânta, dar a scris amintiri şi pe scena Teatrului Municipal „Tony Bulandra” din Târgovişte.

Idaira îşi doreşte o carieră de succes în muzică, vrea să fie cunoscută, vrea să cânte şi să îi bucure pe cei din jur cu melodiile ei. Este elevă a Liceului de Arte „Bălaşa Doamna” din Târgovişte.

Deja compune piese şi versuri, ba chiar îşi amenajează propriul studio de înregistrări în camera ei. „Îmi doresc să fiu un super-star, vreau să cânt!”, spune fata.





Idaira nu îşi cunoaşte părinţii naturali şi nici nu îşi mai doreşte să o facă. „Mamă” şi „tată” au fost cuvintele care le-au alinat sufletele celor doi părinţi adoptivi.

Micuţa brunetă creţulie se maturizează frumos.





„M-au pupat până m-au albit. Părinţii mei reprezintă totul pentru mine, aici este locul meu, în familie!”, mai spune adolescenta, făcând aluzie la originile ei marocane.

Îi place să petreacă cel mai mult timp acasă, cu familia, să înveţe cât mai mult şi să se perfecţioneze ca artist, dar şi ca om.

Cei doi părinţi se gândesc să mai adopte un copil, iar Idaira este încântată de ideea de a avea o surioară.