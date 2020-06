Poli Iaşi a învins în deplasare Chindia, scor 2-0, în play-out.  V. Moldovan: Nu am găsit un cap deştept

Golurile au fost marcate de Luckassen ’13 şi Chacana ’90.

Chindia Târgovişte: Aioani – Martac, Benga, Piţian, Corbu – Bic, Raţă (Mihai ’77) – Neguţ, Dangubic (Barbu ’77), Şerban (Berisha ’46) – Ivancic (Dumitraşcu ’65). Antrenor: Viorel Moldovan

Poli Iaşi: Rusu – Lopes (Omoh ’85), Klimavicius, Frăsinescu, Şerban – Horşia (Chacana ’65), Breeveld, Passaglia, Grădinaru – Luckassen (De Iriondo ’75), Cristea. Antrenor: Mircea Rednic.

Cartonaşe galbene: Bic ’74, Corbu ‘89 / Grădinaru ’74, Rusu ‘84.

"Nu am găsit un cap deştept"

Chindia Târgovişte a pierdut al doilea meci consecutiv în play-out-ul Ligii 1, scor 0-2, contra celor de la Poli Iaşi, iar echipa lui Viorel Moldovan a coborât pe poziţie retrogradabilă, 13.

La finalul partidei, Moldovan s-a arătat dezamăgit de rezultatul final, spunând că echipa sa a dominat jocul disputat la Ploieşti.

"Am încercat să dezvoltăm jocul, să construim, să punem presiune pe adversar. Avem probleme noastre în treimea adversă. Am venit cu multe centrări, dar din păcate nu am reuşit să găsim un cap deştept sau să reuşim să marcăm. A fost un meci controlat de noi, dar ăsta e fotbalul. Plătim tribut unor greşeli şi e greu pe o asemenea căldură să alegi după rezultat, să construieşti, să munceşti. Trebuie să găsim un cap bun, nişte picioare bune. Nu am ce să le reproşez băieţilor. Au muncit mult şi îmi pare rău că nu au fost recompensaţi. Imediat după ce am început, au dat acel gol, s-au retras deliberat şi ne-au prins pe contraatac. A doua repriza s-a jucat doar în jumătatea adversă. Nu mai vreau să discut sau să fac aprecieri legate de arbitraj, dar cred că am avut şi un penalty la 1-0 neacordat. Nu vreau să plâng, nu cer mila nimănui şi mergem mai departe", a declarat Moldovan.

În runda următoare, echipa lui Viorel Moldovan va da piept cu revelaţia din play-out, FC Voluntari.