Poenaru: Puteam să marcăm şi mai mult. Moldovan: A fost o zi de coşmar pentru noi

“Nu mă aşteptam să marcăm atât de mult şi puteam să marcăm şi mai mult. Am abordat foarte bine acest meci. Îi felict pe jucători, pentru că au dat dovadă de caracter. Mă bucur că au început să creadă. Sunt un grup foarte bun, un grup unit. Astăzi suntem bucuroşi, de mâine o luăm de la capăt. Primim goluri cu mare uşurinţă şi nu avem voie. Am reglat situaţia la pauză. Am întors acel 1-0 după care eu zic că am dominat jocul cap-coadă”, a spus Poenaru la Digi Sport.

De cealaltă parte, Viorel Moldovan şi-a asumar responsabilitatea înfrângerii: “A fost o zi de coşmar pentru noi. Sunt astfel de momente… nici nu pot să fiu supărat. Nu a fost uşor. Am încercat să revenim… Sunt astfel de zile când nimic nu-ţi iese. Trebuie să uităm rapid acest joc, să ne regrupăm. Astăzi toate mingile săreau la adversar. Faci multe greşeli când nu-ţi ies lucrurile. Am pierdut, îmi asum în totalitate acest eşec. Trebuie să ne regrupăm cât mai rapid posibil. Suntem puţin debusolaţi, am ierdut încrederea, dar sper să ne revenim cât mai repede. Capul sus! Mai departe”.

Au marcat Cherchez ‘3 şi Raţă ‘41 pentru gazde, respectiv Buziuc ’18, Merloi ’29, ’39, ’54 şi Vojtus ’70 pentru Academica.

În clasament, Academica Clinceni este pe locul 11, cu 18 puncte. Chindia Târgovişte este pe locul 12, cu 17 puncte.