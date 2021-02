O şcoală în care s-au investit peste 18 mil. lei îşi va redeschide porţile luni, 8 februarie, la Târgovişte

Astfel, chiar de luni, 8 februarie, elevii se vor putea bucura de una dintre cele mai moderne unităţi de învăţamânt din România.

Proiectul de reabilitare şi modernizare a Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” are o valoare totală de 18.496.227,26 lei (inclusiv TVA) şi a fost finanţat din fonduri europene.

Toată munca a însemnat transformarea din temelii a şcolii amintite, care este reabilitată în întregime.

GALERIE FOTO CU ŞCOALA RECENT REABILITATĂ Astfel s-au construit 6 corpuri de clădire, iar numărul sălilor de curs a crescut de la 22 la 36.

„În plus, s-a construit o sală de festivităţi, o bibliotecă, s-a extins sala de sport, s-a realizat un teren de sport exterior, s-au construit grupuri sanitare şi vestiare aferente zonei sportive, la care se adaugă o clădire tehnică. Totodată, şcoala se bucură de foarte multe dotări specifice, în sensul că fiecare clasă va beneficia, în afara mobilierului, de videoproiector, ecran de proiecţie, imprimantă multifuncţională sau calculator (all in one PC)”, a precizat primarul Cristian Stan.

De asemenea, au fost dotate complet laboratoarele, s-a instalat un sistem de monitorizare video, dar şi un sistem de sonorizare.