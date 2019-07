O româncă stabilită în Germania a îngrijit bătrâni de la cămine din Găeşti. Ce „miracole“ a făcut femeia pentru vârstnici

Podologul este persoana specializată în diagnosticarea şi rezolvarea oricărei afecţiuni a picioarelor. Podologia, care este o ramură a ortopediei, se ocupă cu îngrijirea picioarelor şi a unghiilor bolnave şi încarnate şi este o meserie extrem de căutată în afara ţării.

„La un moment dat, a venit la mine o clientă care mi-a spus că şi-ar dori să o îngrijesc, dar că nu are bani să-mi plătească. I-am oferit serviciile şi apoi mi-a venit ideea să fac voluntariat în România, la mine acasă. Dacă ea solicită servicii gratuite în Germania, unde nivelul de trai este foarte ridicat, oare ce se întâmplă cu bătrânii noştri?”, a povestit Gabriela Matei.







Gabriela a plecat în Germania în 2007 şi a urmat o şcoală de 3 ani pentru a învăţa cum să aplice o serie de tehnici de tăiere a unghiilor cu probleme şi de oblojire a bătăturilor. Acum, are propriul cabinet în oraşul Rietberg.

„În Germania, se face o Şcoală de Podologie, chiar aşa se numeşte, unde te specializezi pe problemele piciorului, picior diabetic. Noi lucrăm foarte mult cu diabetici, pentru că majoritatea au probleme cu picioarele. Eu, de un an, am cabinetul meu în Germania. Tot lucrând cu pacienţi care au probleme de genul ăsta mă gândeam cine îi tratează pe cei de acasă, că sigur au şi ei probleme asemănătoare. Mi-a venit ideea de a-i ajuta pe oameni. A fost ceva spontan şi fac asta benevol la căminul de bătrâni. Nu am nevoie de nimic”, spune ea.

„Una din trei persoane are probleme“

Oamenii au fost foarte recunoscători pentru tratamentul de specialitate, dar şi gratuit.

„Unii mi-au transmis poezii, alţii au venit la mine cu încălţămintea veche şi mi-au spus că acum o pot încălţa fără probleme. O bunicuţă a plâns în timp ce vorbea cu mine. Sentimentele au fost de nedescris. Nu am văzut în viaţa mea atâta recunoştinţă. O unghie încarnată poate duce la infecţie, iar asta poate provoca septicemie. Trebuie să avem grijă de picioarele noastre. Probleme mai mari apar la pacienţii care sunt şi diabetici. O simplă bătătură poate provoca o ulceraţie care se vindecă în cel puţin 6 luni. Meseria aceasta a mea nu este doar un tăiat de unghii. Este mult mai complexă decât tăiatul unghiilor”, mai spune Gabriela.







În septembrie, femeia spune că are de gând să vină din nou în ţară şi să îi trateze pe oamenii din Pătroaia, la dispensarul din sat. Astfel de probleme sunt des întâlnite. Se presupune că una din trei persoane are probleme cu unghiile, spune Gabriela.

„Apar de la tăiatul din carne a unghiilor şi de la încălţămintea nefavorabilă. În România, cei mai în vârstă nu au avut mereu încălţăminte adecvată şi acum au picioarele deformate şi nu li se potriveşte orice model. O micoză se poate lua şi de la o igienă precară”, mai spune femeia.

În Germania o şedinţă de tratament, de 45 de minute, costă 30 de euro.

Pentru a-i ajuta mai mult pe pacienţii săi, românca a urmat şi un curs de nutriţie. Astfel, pacienţii primesc şi ponturi de nutriţie.

„În România podiatria este la început de drum. Abia de anul acesta există un cod CAEN pentru aşa ceva, dar nu există încă şcoală sau cursuri. Eu sunt şi rămân podolog. În România, nu este recunoscută meseria, dar în Germania este la mare căutare. Astfel de tratamente sunt decontate şi de casele de asigurări.

Gabriela a găsit un sprijin şi în Asociaţia de Podiatrie, care i-a pus la dispoziţie aparatura.

