O femeie de 82 de ani, victima unui accident rutier, nu mai e primită acasă de noră şi de propriul fiu: „Să o ia acasă şoferul care a lovit-o“

Iulia Stanca, o femeie de 82 de ani din comuna dâmboviţeană Produleşti, accidentată de o maşină în urmă cu trei săptămâni, a ajuns să fie plimbată între spital şi locuinţă pentru că familia nu o mai doreşte. Rudele spun că bătrâna este ca un copil acum şi necesită îngrijire permanentă, mai ales că are răni deschise la picioare provocate de accident. La rândul său, edilul localităţii susţine că de fapt familia ar dori să se îmbogăţească dintr-o eventuală despăgubire din partea şoferului vinovat.





Iulia Stanca a fost grav rănită de un şofer care dădea cu spatele şi care nu a observat-o la timp. Medicii au spus că femeia avea picioarele strivite şi a fost operată, fiindu-i amputate două degete. După două săptămâni petrecute în Spitalul Judeţean Târgovişte, medicii au externat-o. Cadrele medicale s-au lovit însă de refuzul familiei de o primi pe bătrână, pentru motiv că este grav rănit şi nu are cine să o îngrijească.

„Ce să facem cu ea aşa?“



Rudele şi-au exprimat opinia, însă ambulanţierii au lăsat-o, vineri, pe femeie la ea acasă, o locuninţă care stă să se dărâme şi este plină de gunoaie. „Să o ia şoferul care a accidentat-o acasă. Ce să facem cu ea, că nu are cine să o îngrijeasc?. Noi mergem la muncă cu ziua şi nu putem vedea de ea. Nu avem nici bani să o înrijim. Medicii ne-au trimist-o acasă ca să nu intre şoferul la circumstanţe agravante. Să o ia şoferul la el acasă să o îngrijească, pentru că el este de vină. Ce să fac eu cu ea aşa?“, spune nora bătrânei.

Casa femeii nu este locuibilă. „Puteau să se sesizese şi să încerce să o ducă pe femeie la un azil, întrucât în locuinţa sa insalubră şi plină de purici, o femeie operată nu poate supravieţui“, spune şi verişoara femeii accidentate.

După ce a fost adusă acasă, băiatul victimei şi soţia acestuia au sunat la 112. În cele din urmă, bătrâna a fost dusă din nou la spital, cu o ambunaţă, acum fiind internată la Spitalul orăşenesc Găeşti. Acolo le-ar fi spus medicilor că îşi doreşte să moară, pentru a nu mai fi o povară pentru copii.

Varianta primarului

Primarul comunei Produleşti, George Georgescu, spune că familia Iuliei Stancu ar dori să se îmbogăţească de pe urma acestui accident. „Familia a refuzat complet să o ia acasă. Mai mult decât atât, un pastor de la o biserică adventistă a spus că sunt interesaţi să se implice în cazul acesta. Au mers să discute cu fiul bătrânei şi cu concubina, dar au fost la un pas să fie bătuţi. Au fost inabordabili. Ei au cardul de pensie al femeii. Mai mult decât atât, şoferul care a accidentat-o mi-a povestit că cei doi i-au cerut 40.000 de lei ca să rezolve problema. Ei acum intenţioneză să o ţină cât mai mult timp în spital, crezând că aşa pot cere bani mai mulţi şoferului. Au transformat acest caz într-o afacere“, spune edilul.

Nici când li s-a oferit varianta unui azil cei doi nu ar fi fost de acord. „Pastorul respectiv a găsit la Leordeni un azil de bătrâni care cere 1.500 de lei. Bătrâna are doar 1.000 de lei pensie şi în condiţiile acestea ar fi plătit biserica adventistă diferenţa, dar nici aşa nu a fost de acord familia. Nu acceptă să se implice nimeni în cazul lor, pentru că ar pierde banii de pensie. Ea nici până acum nu a fost îngrijită cum trebuie. Îşi vedea de bătrâneţile ei. Cardul de pensie stă de mult timp la fiu şi concubină. Concubina are foarte multe reclamaţii la noi în comună, se ceartă cu toată lumea, are amenzi multe de la Poliţie“, mai spune primarul din Produleşti. Medicii de la Spitalul Găeşti spun că bătrâna are o demenţă senilă în stare avansată, dar că rănile nu îi pun viaţa în pericol. Femeia a lucrat toată viaţa la un abator din Titu.